Un 'Poster per la Pace', giovani artisti raccontano un mondo senza limiti

Evento promosso dal Lions Club Civita Castellana

27/05/2025 - 15:53



CIVITA CASTELLANA - Si è concluso, con la premiazione dei vincitori, il Concorso “Un Poster per la Pace” promosso dal Club Lions Civita Castellana “Falerii Veteres” dedicato agli studenti della scuola media per sollecitare una riflessione sull’ importanza della pace ed esprimere, in modo creativo, la propria visione su un tema riferito all’ argomento che varia ogni anno, quello di quest’ anno è stato “Pace senza limiti”.

Lunedì 6 maggio, presso la sala Cicuti dell’ Istituto Comprensivo XXV Aprile, ove si è svolto il Concorso, la Dirigente Scolastica Simona Cicognola, il Presidente del Club Lions Franco Chericoni e la docente Elena Raimondi che ha seguito il progetto artistico - alla presenza degli alunni partecipanti , le loro famiglie i loro Professori ed alcuni soci Lions - hanno premiato i primi tre classificati: Yuri Stroppa, Gabriele Venanzi e Filippo Spettich consegnando loro una targa a ricordo con impresso il disegno eseguito ed un premio speciale Distrettuale a Adrian Ciornila e in regalo una scatola di pastelli.

Inoltre, per una memoria storica del Concorso, anche quest’ anno è stato realizzato e donato alla Scuola - sempre a cura del Club Lions - il “Poster dei Poster” riportante i 20 migliori lavori da appendere nei corridoi dell’ Istituto a ringraziamento della sempre calorosa accoglienza ed impegno che la Direzione Scolastica riserva al loro Service.