'Un parco per celebrare i buoni valori di chi ha fatto la storia del basket viterbese...'

Inaugurata l'area sportiva di Valle Pierina (Bagnaia) con la presenza del giocatore Linton Johnson

26/02/2023 - 04:13



di M.O.

VITERBO - “Ci riprendiamo uno spazio, spesso oggetto di bivacco e oscurità, per celebrare i buoni valori e una persona che ha lasciato il segno nel mondo dello sport”.

Così la sindaca Chiara Frontini all’inaugurazione dell’area sportiva di Valle Pierina (Bagnaia) dedicata all’allenatore di basket Paolo Cavalli, scomparso pochi mesi fa, allenatore di basket e direttore di Poste Italiane.

“Una persona che ha fatto la storia nel basket viterbese, sempre lavorando al massimo e con passione”, ha ricordato l’assessore Aronne.

“Un doppio punto a favore di Bagnaia e dello sport - prosegue la sindaca - con l’occasione di celebrare un personaggio importante per la Tuscia, restituiamo colore a questo luogo”.

Presente anche il giocatore di basket Linton Johnson e il presidente della banca Lazio Nord Vincenzo Fiorillo che ha partecipato all’iniziativa ‘che porterà i suoi frutti nel territorio viterbese’, conclude.