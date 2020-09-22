Un nuovo caso accertato oggi a Viterbo

Due nuovi pazienti negativizzati. Sono 483 i guariti nella Tuscia

22/09/2020 - 11:33



VITERBO - 1 caso accertato di positività al COVID-19 è stato comunicato, entro le ore 11, dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo.

L'ultimo referto di positività è collegato a un tampone eseguito per sintomatologia su un cittadino residente o domiciliato nel comune di Tarquinia. Il paziente è attualmente ricoverato presso il reparto di Malattie infettive di Belcolle.

Il Team operativo Coronavirus ha attivato le misure di prevenzione e di protezione, al fine di contenere la diffusione del virus, irrobustendo la catena dei contatti stretti, con la preziosa collaborazione dell'Amministrazione comunale.

In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al COVID-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 609 di cui 39 sono i casi accertati in strutture extra Asl.

Oggi è stata comunicata ai soggetti istituzionalmente competenti la guarigione dal COVID-19 di 2 pazienti, avendo ricevuto la refertazione di negatività rispetto a due tamponi eseguiti consecutivamente a distanza di alcuni giorni.

Le persone negativizzate sono residenti, o domiciliate, nei seguenti comuni: 1 a Marta, 1 a Vasanello.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 5 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 4 sono ricoverate in una struttura sanitaria extra Asl, 92 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 483 il numero delle persone negativizzate, 25 sono le persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.

Dall'inizio dell'emergenza COVID, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 26660 tamponi, 344 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 389 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 5193 hanno invece concluso il periodo di isolamento.

Prosegue nella Tuscia l'indagine di sieroprevalenza avviata dalla Regione Lazio. Entro la giornata di ieri i laboratori analisi di Belcolle e di Civita Castellana hanno refertato 9033 test sierologici. Di questi, 135 hanno dato esito positivo, con un indice di prevalenza dell'1,49%.

Eventuali, ulteriori, aggiornamenti sono previsti per le ore 12 di domani.