Un drone per i Vigili Urbani di Viterbo

Il progetto Polizia Locale 4.0 prevede anche la formazione degli agenti

24/02/2026 - 07:01

di Fabio Tornatore

di Fabio Tornatore

VITERBO - È stato acquisito dal Comune di Viterbo il drone fornito per la Polizia Locale 4.0: un progetto che mira a proiettare il corpo degli agenti comunali nel domani. Cittadini più sicuri dopo l'istituzione dell'Accademia di Polizia Locale in arrivo dunque nuove strumentazioni e nuove professionalità.

Si tratta di misure per il potenziamento dei corpi della Municipale, progetto attivo per tutta la Regione Lazio. Quello al quale ha aderito Viterbo si chiama 'Mobilità ed efficienza per la Polizia Locale 4.0', per il quale nel giugno 2024 era stato richiesto un contributo e la partecipazione. Il personale quindi è stato ammesso al corso professionalizzante per il conseguimento dell'attestato di pilota remoto di droni.

Il drone fornito al Comune di Viterbo è il modello 'DJI AIR 3S', del valore di 1400 euro circa, ma totalmente gratuito al municipio viterbese. Il velivolo era arrivato già lo scorso novembre, e ora Palazzo dei Priori procede alla formale presa in carico.