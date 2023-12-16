'Un dono per la vita' premia Ginevra Cavalieri

La giovane civitonica riceverà una moneta dall'associazione Ivan Rossi per aver donato il midollo alla madre Rossella

16/12/2023 - 09:28



'Un dono per la vita' premia Ginevra Cavalieri





La giovane civitonica riceverà una moneta dall'associazione Ivan Rossi per aver donato il midollo alla madre Rossella





CIVITA CASTELLANA - Un gesto di forte valore sociale e un riconoscimento a chi ha contribuito al bene della collettività, anche nel più piccolo o grande gesto. E' questoi il senso de 'Un dono per la vita', l'evento promosso in memoria dell'eroe civitonico Ivan Rossi dall'associazione che porta il suo nome. Per questa prima edizione è stata scelta Ginevra Cavalieri per aver donato il midollo osseo alla madre Rossella.

L'intento di questa iniziativa - fanno sapere gli organizzatori - è quello di far diventare “Un dono per la vita” un appuntamento fisso, un’occasione per riflettere sul senso della comunità e “premiare” chi nel corso dell’anno ha compiuto un gesto o un’opera meritoria.





Aiutando la madre attraverso la donazione del midollo, Ginevra ha dimostrato doti di umanità e altruismo, le stesse che hanno animato la vita dell'indimenticato eroe civitonico Ivan Rossi, morto nel 2007 per salvare la vita a 5 persone che stavano per annegare nel mare di Noto Marina, in Sicilia.





Ginevra sarà premiata questa mattina alle 11.30 nella sala consiliare del Comune di Civita Castellana durante una cerimonia aperta a tutti. Le sarà donata una moneta artigianale, simbolica ma anche preziosa, composta d’argento placcato oro 24 carati dove al centro è raffigurato il volto di Ivan.





L’evento è stato patrocinato dall’amministrazione comunale di Civita Castellana. Parteciperanno oltre al primo cittadino, anche i rappresentanti dell’Admo e l’associazionismo locale, che da sempre viene supportato dall’associazione Ivan Rossi onlus. Al termine dell’incontro è previsto un piccolo buffet in piazza.



CIVITA CASTELLANA - Un gesto di forte valore sociale e un riconoscimento a chi ha contribuito al bene della collettività, anche nel più piccolo o grande gesto. E' questoi il senso de 'Un dono per la vita', l'evento promosso in memoria dell'eroe civitonico Ivan Rossi dall'associazione che porta il suo nome. Per questa prima edizione è stata scelta Ginevra Cavalieri per aver donato il midollo osseo alla madre Rossella.L'intento di questa iniziativa - fanno sapere gli organizzatori - è quello di far diventare “Un dono per la vita” un appuntamento fisso, un’occasione per riflettere sul senso della comunità e “premiare” chi nel corso dell’anno ha compiuto un gesto o un’opera meritoria.

Aiutando la madre attraverso la donazione del midollo, Ginevra ha dimostrato doti di umanità e altruismo, le stesse che hanno animato la vita dell'indimenticato eroe civitonico Ivan Rossi, morto nel 2007 per salvare la vita a 5 persone che stavano per annegare nel mare di Noto Marina, in Sicilia.

Ginevra sarà premiata questa mattina alle 11.30 nella sala consiliare del Comune di Civita Castellana durante una cerimonia aperta a tutti. Le sarà donata una moneta artigianale, simbolica ma anche preziosa, composta d’argento placcato oro 24 carati dove al centro è raffigurato il volto di Ivan.

L’evento è stato patrocinato dall’amministrazione comunale di Civita Castellana. Parteciperanno oltre al primo cittadino, anche i rappresentanti dell’Admo e l’associazionismo locale, che da sempre viene supportato dall’associazione Ivan Rossi onlus. Al termine dell’incontro è previsto un piccolo buffet in piazza.