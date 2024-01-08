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Un contributo di 10mila euro dalla Regione per il Museo di Bolsena
Un ulteriore finanziamento anche per la promozione alla lettura, laboratori didattici e attrezzature per la biblioteca comunale
08/01/2024 - 07:36

 

BOLSENA - “17mila euro dalla Regione Lazio al Comune di Bolsena per i progetti di promozione alla lettura, laboratori didattici, nuove scaffalature e attrezzature informatiche per e tramite la Biblioteca comunale”.
A darne notizia é il gruppo di maggioranza che annuncia i nuovi finanziamenti. Infatti, sempre l’ente regionale “ha erogato un contributo di quasi 10mila euro al nostro Museo Territoriale”.
La cifra verrà destinata “all’ammodernamento del materiale didattico in lingua italiana ed inglese e il sostenimento delle uscite archeologiche sul territorio finalizzate alla scoperta di nuovi siti”, concludono.

BOLSENA - “17mila euro dalla Regione Lazio al Comune di Bolsena per i progetti di promozione alla lettura, laboratori didattici, nuove scaffalature e attrezzature informatiche per e tramite la Biblioteca comunale”.


A darne notizia é il gruppo di maggioranza che annuncia i nuovi finanziamenti. Infatti, sempre l’ente regionale “ha erogato un contributo di quasi 10mila euro al nostro Museo Territoriale”.


La cifra verrà destinata “all’ammodernamento del materiale didattico in lingua italiana ed inglese e il sostenimento delle uscite archeologiche sul territorio finalizzate alla scoperta di nuovi siti”, concludono.




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