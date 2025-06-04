Un concorso che premia le poesie dialettali

Viterbese, civitonico, canepinese, ogni linguaggio è uno scrigno di cultura popolare

04/06/2025 - 07:02



VITERBO - (A.S.) Poeti della Tuscia, scaldate le penne. E' stato infatti indetto dalla Fondazione premio Antonio Biondi un concorso letterario volto alla valorizzazione della poesia dialettale della regione Lazio denominato “Poesia dialettale nella Regione Lazio”, un'iniziativa gratuita aperta a tutte le età capace di offrire spazio e visibilità a chiunque desideri celebrare la propria terra attraverso la poesia.

Partecipare al concorso è semplice, basta inviare fino a cinque poesie inedite, redatte nel proprio dialetto, specificandone l'area di riferimento. Tutti gli elaborati dovranno essere inoltrati via email entro il 30 agosto.

Un comitato scientifico selezionerà le opere migliori. Quelle più meritevoli saranno raccolte nel primo volume dell’“Antologia della poesia dialettale contemporanea del Lazio”, disponibile sia in formato cartaceo che digitale.

Da ultimo, la fondazione organizzerà la presentazione ufficiale dell’antologia, coinvolgendo esperti di letteratura, linguistica e storia. I vincitori avranno l’opportunità di leggere i propri componimenti e riceveranno copie omaggio della raccolta. Sono previsti inoltre incontri con scuole e manifestazioni nei comuni del Lazio, per tramandare ai più giovani il valore dei dialetti locali.

'Attraverso il concorso e le attività connesse - fanno sapere dalla fondazione - il nostro ente intende avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’arte, sensibilizzandole alla ricchezza delle proprie radici culturali. Un progetto che guarda al futuro partendo dalla memoria collettiva, per custodire e rinnovare l’anima popolare del Lazio'

Il Concorso è aperto ad ogni fascia di età, è gratuito e non richiede alcuna quota di iscrizione o partecipazione. Per i minorenni è richiesta l’autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci, sotto forma di dichiarazione firmata ed inviata in allegato alla domanda di partecipazione al Concorso, unitamente ad un documento di identità in corso di validità.

Tutte le informazioni sono sul sito web https://www.fondazionepremioantoniobiondi.it/