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Umberto Persi trionfa alla Corri Orte, grande spettacolo sui 10 km
La nona edizione della gara viterbese premia latleta de LAtl. La Sbarra. Tra le donne vittoria per Marcella Municchi
07/06/2026 - 18:42

ORTE - Umberto Persi è il nuovo re della Corri Orte. La classica viterbese sui 10 km, giunta alla sua nona edizione, si è confermata uno degli eventi di punta della primavera laziale, portando al traguardo ben corridori senza contare quelli presenti a titolo non competitivo.

Il portacolori dell’Atl.La Sbarra ha offerto una prestazione di assoluto rilievo, tenendo un ritmo di poco superiore ai 3 minuti a km, facendo fermare i cronometri sul tempo di 30’36” con un vantaggio di 47” su Marco Borneti della società organizzatrice AT Running, unico in grado di contenere il distacco sotto il minuto. Terzo a 1’05” Beniamin Benedic (Track & Field Master cross) a 1’05” davanti a Lorenzo Ricci (SS Lazio Atl.Leggera) a 1’15” e a Luca Cesarini (Atl.Montefiascone) a 1’29”.

Nella gara femminile ha svettato Marcella Municchi (Track & Field Master Cross), seconda lo scorso anno, che in 38’23” ha lasciato a 1’16” Mary Celi (Myricae) e a 2’55” Marta Fiorucci (Runner Team). Fuori dal podio Francesca Piergentili (Pol.Podistica CLT) a 3’43” e Cecilia Enuca (Myricae) a 5’06”.

L’AT Running ha fatto centro ancora una volta, trovando adeguato supporto nel Comune di Orte. A operare le premiazioni insieme ai titolari della gara anche i responsabili dell’Azienda Agricola Biologica Le Lase di Orte e l’Ingegner Diego Bacchiocchi della SDB Engineering. La manifestazione, che era inserita nel calendario Fidal ma anche Uisp, era parte dei circuiti Criterium Tuscia & Umbria Challenge e CorrinTuscia. Un grazie anche ai responsabili delle Terme di Orte che hanno messo a disposizione la loro struttura per atleti e accompagnatori stipulando anche una convenzione per il loro utilizzo a prezzo superscontato.




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