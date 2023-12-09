Ultimo saluto al cameraman Marco Curione

I funerali questa mattina alle 12 alla chiesa San Francesco a Vetralla

09/12/2023 - 10:02



VETRALLA - Ultimo saluto al cameraman Marco Curione. Questa mattina, alle 12, alla chiesa di San Francesco a Vetralla, famigliari e amici si ritroveranno per l’ultimo saluto allora storico cameraman della Provideo di Viterbo.

Marco Curione è morto il 7 dicembre, dopo aver combattuto contro una grave malattia. Aveva 64 anni. Per anni ha lavorato con la Provideo, raccontando tutte le bellezze alla cultura che il nostro territorio ha da offrire. Era andato da poco in pensione. Nel corso della sua carriera ha collaborato anche con la Rai, in particolar modo con il Tgr Lazio di Rai Tre. I colleghi di Provideo lo ricordano come una persona buona, altruista e sempre pronta a tendere una mano a chi ne aveva bisogno.

Anche il presidente della provincia Alessandro Romoli, ha voluto ricordare Curione per il suo impegno sul territorio e per aver fatto conoscere le tradizioni della Tuscia in tutta Italia.

Tanti i messaggi di cordoglio a cui si aggiunge anche quello dell’ex sindaco Giovanni Arena. “Persona, schiva, buona e gentile, lo ricordo con grande affetto. Ai famigliari vanno le mie più sentite condoglianze”.

Durante la sua carriera ha anche documentato il trasporto della macchina di Santa Rosa e per questo anche i facchini hanno voluto esprimere profondo cordoglio per la sua prematura scomparsa.