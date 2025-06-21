Ultimo collegio docenti per la scuola IC Carmine

Nello stesso giorno l'udienza al Tar per ripensare il dimensionamento, a breve la sentenza

21/06/2025 - 06:53

di Fabio Tornatore

di Fabio Tornatore

VITERBO - Si è concluso il 18 giugno il collegio docenti, l'ultimo atto dell'anno scolastico dell'I.C. Carmine di Viterbo, dal primo settembre la scuola non esisterà più nella sua forma di Istituto Comprensivo. Nello stesso giorno nel Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio si è tenuta l'udienza per il verdetto sul dimensionamento scolastico che ne ha decretato la fine.

Si dovrà attendere qualche giorno per la sentenza del TAR del Lazio sul dimensionamento scolsastico, dopo che era stata accolta la domanda cautelare nei mesi scorsi, ammettendo quindi come ammissibile la richiesta e anticipando l'udienza al 18 giugno per non dover aspettare il dibattimento, dove, per il tempo trascorso, potrebbero subire un pregiudizio.

'Ieri pomeriggio l'Istituto Comprensivo Carmine ha ufficialmente ospitato il suo ultimo Collegio Docenti' si legge sui social, seguito da una valanga di lacrime e commenti malinconici per il dissolvimento dell'identità dell'Istutito.