Ultima partita del 2025 per i Lions alto Lazio di serie B

I giocatori, reduci dallottima partita di Siena, sono pronti allo scontro con gli eugubini

11/12/2025 - 10:08



CIVITA CASTELLANA - Ospite al Sandro Quatrini, sarà, con inizio alle 14:30, Il Gubbio. Gli eugubini sono una squadra attualmente terza in classifica con 20 punti, frutto di 3 vittorie, un pareggio ed una sconfitta con doppio punto di bonus, sono quindi un avversario temibile da non sottovalutare.

I Lions sono reduci da una ottima prestazione per la partita di Siena, dove hanno messo in mostra una crescita sia nel ritmo da imporre alle gare sia nel gioco del collettivo. Sarà importante vincere ed acquisire ancora più consapevolezza del valore della squadra, per arrivare, in testa alla classifica all’11 gennaio per la partita in trasferta a Perugia, ad oggi imbattuto al pari dei Lions.

Giornata comunque piena per le squadre Lions, la serie C sarà impegnata, in casa, contro il Pomezia.

la under 18 sarà in trasferta a Benevento dove alle 12:30 incontrerà il IV Circolo

La under 16 giocherà alle 12:30 al Sandro Quatrini contro gli Hammers Campobasso