Ultima giornata di Eccellenza, la Sorianese chiude a Riano contro il Roma City

Domenica 26 aprile alle ore 16:30, i rossoblù saranno di scena al Riano Athletic Center

24/04/2026 - 09:42



SORIANO NEL CIMINO - La Sorianese si prepara ad affrontare l’ultimo impegno della stagione 2025/2026 del campionato di Eccellenza Lazio. Domenica 26 aprile, alle ore 16:30, i rossoblù saranno di scena al Riano Athletic Center per la sfida contro il Roma City, nella gara che chiuderà ufficialmente il cammino della squadra di Soriano nel Cimino.

Per il Roma City, nono in classifica con 44 punti, l’ultima giornata arriva al termine di una seconda parte di stagione in costante crescita, certificata da tre vittorie consecutive e da un girone di ritorno che ha consentito ai capitolini di raggiungere con anticipo la salvezza matematica. La Sorianese, dodicesima a quota 42, arriva invece a questo appuntamento con la necessità di completare il percorso, mettendo al sicuro sul campo un traguardo costruito nell’arco di un campionato lungo, impegnativo e particolarmente equilibrato.

Al di là degli incastri di classifica, la trasferta di Riano rappresenta per i rossoblù l’occasione per dare continuità e senso compiuto a una stagione che, per valori espressi, organizzazione e capacità di restare competitivi, merita una chiusura all’altezza. Dopo la vittoria ottenuta contro l’Aurelia Antica Aurelio e le sconfitte maturate contro Civitavecchia e Rieti, la squadra è chiamata a un ultimo sforzo di lucidità e concretezza per difendere fino in fondo quanto costruito.

All’andata il confronto si chiuse sull’1-1: al vantaggio del Roma City firmato da Riosa nella ripresa, la Sorianese rispose con Oriolesi, a segno di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Valentini. Un precedente che conferma il livello di equilibrio tra le due squadre e che introduce una sfida da affrontare con massima attenzione.

Alla vigilia, mister Christian Chirieletti ha richiamato il valore del percorso compiuto dalla squadra nel corso dell’intera stagione: «Sappiamo bene quanto peso abbia questa ultima giornata e andremo a Roma con concentrazione, ordine e la volontà di prenderci sul campo una salvezza che riteniamo meritata. I 42 punti conquistati fin qui dicono molto della difficoltà di questo campionato: è una quota importante, che dà valore al percorso fatto ed al lavoro di una squadra che si è costruita partita dopo partita il proprio spazio».

Il tecnico rossoblù ha poi sottolineato il significato complessivo del cammino stagionale: «È stato un percorso lungo e complesso, come sapevamo fin dall’inizio, ma proprio per questo i punti raccolti assumono ancora più significato. In un torneo così duro ed equilibrato, arrivare a quota 42 vuol dire avere fatto bene, anche considerando il divario di risorse rispetto ad altre realtà del campionato».

Sulla stessa linea anche l’allenatore in seconda, mister Cervini, che ha richiamato il gruppo alla responsabilità della prestazione: «L’obiettivo fissato a inizio stagione era la salvezza e oggi siamo ad un passo dal raggiungerlo. Sappiamo che dipenderà prima di tutto da noi, ed è su questo che dobbiamo concentrare tutte le nostre energie. Affronteremo una squadra che ha già raggiunto il proprio traguardo, ma questo non significa affatto che ci concederà qualcosa».

Nel finale, il vice allenatore ha posto l’accento sugli aspetti che dovranno accompagnare la prova della Sorianese: «Dovremo essere lucidi, attenti, capaci di sbagliare il meno possibile e cinici nei momenti giusti. In settimana i ragazzi si sono allenati bene, li ho visti concentrati e consapevoli dell’importanza della partita. In una gara come questa serviranno personalità, attenzione e concretezza».

Novanta minuti ancora, dunque, per chiudere il campionato con il risultato che la Sorianese cerca e per dare la giusta definizione a una stagione affrontata con applicazione, spirito di sacrificio e competitività.

La direzione di gara è stata affidata a Danilo Botta della sezione di Civitavecchia, coadiuvato dagli assistenti Francesco Spinosa della sezione di Formia e Vickraj Andrea Gookooluk della sezione di Civitavecchia.