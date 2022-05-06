ANNO 16 n° 217
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Calcio Pallacanestro Pallavolo Baseball Rugby Atletica Altri Sport Speciale Mondiale Brasile 2014
Ultima di campionato per l'Active con lo sguardo ai play off
Domani la gara a Campobasso, mister Ceppi: ''In Molise con serietà e professionalità''
06/05/2022 - 19:13

VITERBO - Ultimo turno di campionato, domani alle 16.00, per l'Active Network Futsal che sarà di scena a Campobasso. Destino già segnato per i viterbesi che si sono aggiudicati il primo posto matematico la scorsa settimana al Palacus, grazie alla vittoria sul Benevento. Posizione di classifica ancora da decidere per i padroni di casa del Cus Molise.

'La competizione va onorata al meglio. Andiamo lì per giocare la nostra partita con rispetto per il campionato. Arriveremo in Molise con serietà e professionalità', queste le parole di Mister David Ceppi alla vigilia dell'incontro.

Al termine della regular season, l'Active Network Futsal, tornerà ad allenarsi in vista delle partite play off in programma il 21 e 28 maggio. Il sorteggio ha deciso: si giocherà con la vincente del girone A. Andata al Palacus e ritorno in trasferta. La vittoria significherebbe la promozione in Serie A. La sconfitta lascerebbe una seconda possibilità: la sfida del 4 giugno a Salsomaggiore.




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo