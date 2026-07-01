Uil Fp Viterbo, riconoscimento nazionale per il segretario Diego Basile

Concluso il primo anno della Scuola di alta formazione Uil Fp: Basile premiato per l'impegno nel percorso triennale dedicato alla crescita della nuova classe dirigente sindacale

01/07/2026 - 12:31



VITERBO - 'Il magistrato della corte dei conti Giampiero Pizziconi premia il segretario generale della Uil Fp Viterbo Diego Basile alla fine del primo anno della Scuola di alta formazione della Uil Fp'. A dare la notizia è Stefano Di Meo, componente del Consiglio nazionale Uil Fp.

'Si è concluso, da pochi giorni – spiega Di Meo –, il primo anno del percorso triennale della Scuola di alta formazione Uil Fp, svoltosi presso la sala Bruno Buozzi della sede Confederale nazionale della Uil di Roma. Un progetto fortemente voluto dalla segretaria generale Uil Fp nazionale, Rita Longobardi, con l'obiettivo di formare una nuova classe dirigente sindacale, preparata, competente e capace di affrontare le sfide sempre più complesse del mondo del lavoro'.

'La scuola – prosegue Di Meo – nasce dalla convinzione che un sindacato moderno debba investire sulle persone, sulle competenze e sulla crescita dei propri dirigenti territoriali, affinché possano rappresentare con autorevolezza le tante istanze che quotidianamente provengono dalle lavoratrici e dai lavoratori nei diversi territori del paese. L'impronta politica sindacale e culturale impressa dalla segretaria generale Rita Longobardi è chiara: rimettere al centro il valore del pubblico impiego, troppo spesso penalizzato da scelte economiche miopi e da processi di esternalizzazione, appalti e subappalti che ne hanno progressivamente indebolito il ruolo, così come valorizzare il lavoro pubblico, garantendo retribuzioni adeguate e dignità professionale. Questo significa offrire servizi migliori ai cittadini, perché il pubblico impiego rappresenta la prima linea di risposta ai bisogni delle comunità'.

'Grande attenzione – continua Di Meo – è stata inoltre dedicata ai comparti della sanità privata e del terzo settore, realtà nelle quali parlare di differenze contrattuali è spesso un eufemismo. Per questo la Uil Fp ha intrapreso una battaglia concreta contro il dumping contrattuale, affinché a ogni lavoratore siano garantiti diritti, tutele e un contratto dignitoso che non viene rinnovato da oltre un decennio. La Uil è il sindacato delle persone, vicino ai bisogni delle lavoratrici, dei lavoratori e delle loro famiglie. È proprio in questa visione che trova pieno significato il percorso della Scuola di alta formazione, caratterizzato inoltre dal contributo di docenti istituzionali di altissimo profilo, che stanno trasmettendo competenze fondamentali ai dirigenti sindacali del futuro'.

'Con particolare orgoglio – aggiunge poi Di Meo – desideriamo evidenziare che il nostro segretario generale Diego Basile ha concluso brillantemente il primo anno del percorso formativo, ottenendo il massimo riconoscimento per l'impegno e i risultati raggiunti. Un traguardo che gli è valso il plauso della segretaria generale Rita Longobardi e il prestigioso riconoscimento di Giampiero Pizziconi, magistrato della Corte dei Conti'.

'Vogliamo infine sottolineare – conclude Stefano Di Meo – un altro importante risultato raggiunto dalla nostra realtà territoriale in occasione del congresso nazionale Uil Fp. Oltre alla conferma dei consiglieri nazionali uscenti, tra cui Diego Basile, è stata eletta nell'assemblea nazionale Silvia Breccola, attuale segretaria provinciale con delega alla sanità privata e pari opportunità. Un riconoscimento importante che testimonia il valore del lavoro svolto dalla Uil Fp di Viterbo e conferma la qualità della sua classe dirigente, sempre più protagonista a livello regionale e nazionale'.