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Ugo Baldi confermato delegato del Coni per la provincia di Viterbo
22/04/2021 - 09:56

VITERBO - Riceviamo e pubblichiamo da Coni:

Ugo Baldi è stato confermato delegato del Coni per la provincia di Viterbo, per il prossimo quadriennio olimpico ( 2021- 2024). Il presidente del Coni Lazio Riccardo Viola ha firmato la nomina nel corso dell’ultima Giunta Regionale. “E’ il riconoscimento al buon lavoro di squadra svolto da Ugo nel precedente mandato – ha detto il numero uno dello sport laziale Riccardo Viola - che ha portato ottimi risultati per il territorio viterbese in termini di iniziative sportive e sociali”.




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