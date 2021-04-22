Ugo Baldi confermato delegato del Coni per la provincia di Viterbo

22/04/2021 - 09:56



VITERBO - Riceviamo e pubblichiamo da Coni:

Ugo Baldi è stato confermato delegato del Coni per la provincia di Viterbo, per il prossimo quadriennio olimpico ( 2021- 2024). Il presidente del Coni Lazio Riccardo Viola ha firmato la nomina nel corso dell’ultima Giunta Regionale. “E’ il riconoscimento al buon lavoro di squadra svolto da Ugo nel precedente mandato – ha detto il numero uno dello sport laziale Riccardo Viola - che ha portato ottimi risultati per il territorio viterbese in termini di iniziative sportive e sociali”.