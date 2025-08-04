Calcio, ufficiali i gironi della Serie D stagione 2025-2026

Il 24 agosto il Flaminia Civita Castellana incontrerà in Coppa Italia il Real Monterotondo, mentre il 7 settembre scatterà il campionato di Serie D nel girone G

04/08/2025 - 20:11



ROMA - Il 24 agosto, con i preliminari seguiti poi il 31 dal Primo Turno, scatterà la 25ª edizione della Coppa Italia Serie D, con gli accoppiamenti dei primi due turni già programmati. La squadra di mister Federico Nofri Onofri affronterà, in Gara 27 del turno preliminare in data 24 agosto alle ore 16:00, il Real Monterotondo fuori le mura amiche. In caso di vittoria affronterebbe nel primo turno, il 31 agosto alle ore 15:00, la vincente di Gara 25 Valmontone-Puteoli Real Normanna.

Il 7 settembre invece inizierà il campionato di Serie D, dove troviamo il Flaminia Civitacastellana inserito nel girone G.

Pubblicati anche i gironi del campionato Juniores Under 19, al via il 13 settembre, dove figura l’unica rappresentate del nostro territorio, il Flaminia Civita Castellana, che troviamo nel girone H, in compagnia dell’Ostiamare, Trastevere e Real Monterotondo, compagini già affrontate lo scorso campionato nello stesso girone.

Roma, 4 agosto 2025 - Il Dipartimento Interregionale si è affidato ancora una volta ai social per presentare i gironi della Serie D. Questo pomeriggio sono stati svelati in diretta sulla pagina Instagram della Lega Nazionale Dilettanti i nove gironi del campionato 2025/2026, al via il prossimo 7 settembre.

162 squadre ai nastri di partenza (stesso numero della stagione 2016/2017) in rappresentanza di 19 Regioni d’Italia su 20, con la sola eccezione della Valle d’Aosta, e ben 77 provincie oltre allo Stato di San Marino. Lombardia la più presente con 26 club divisi tra i gironi A, B e D, seguita sul podio da Toscana e Veneto con 16. Il Girone F è, invece, il raggruppamento con più Regioni coinvolte, ben cinque: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche e Molise.

Confermato il format che prevede nove promozioni dirette in Serie C per le vincenti dei gironi e quattro retrocessioni in Eccellenza per singolo raggruppamento (le ultime due classificate più le perdenti dei play-out). Per la seconda stagione consecutiva saranno tre gli under obbligatori previsti da regolamento (un 2005, un 2006 e un 2007).

SERIE D 2025/2026 – GIRONI

Girone A (Piemonte, Liguria, Lombardia): Asti, Biellese, Chisola, Derthona, Gozzano, Novaromentin, Saluzzo, Valenzana Mado, Cairese, Celle Varazze, Imperia, Lavagnese, Ligorna, Sanremese, Sestri Levante, Vado, Club Milano, Varese.

Girone B (Veneto, Lombardia): Caldiero Terme, Chievoverona, Breno, Brusaporto, Casatese Merate, Castellanzese, Folgore Caratese, Leon, Milan, Nuova Sondrio, Oltrepo, Pavia, Real Calepina, Scanzorosciate, Varesina, Villa Valle, Virtus Ciseranobergamo, Vogherese.

Girone C (Trentino-Alto Adige, Friuli V.G., Veneto): Obermais, Brian Lignano, Cjarlins Muzane, San Luigi, Adriese, Bassano, Calvi Noale, Campodarsego, Conegliano, Este, Legnago Salus, Luparense, Mestre, Portogruaro, Treviso, Union Clodiense Chioggia, Unione La Rocca Altavilla, Vigasio.

Girone D (Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana): Cittadella Vis Modena, Correggese, Imolese, Lentigione, Piacenza, Progresso, Sasso Marconi, Tropical Coriano, Crema, Desenzano, Palazzolo, Pro Sesto, Rovato Vertovese, San Giuliano City, Sant’Angelo, Trevigliese, Pistoiese, Tuttocuoio.

Girone E (Umbria, Toscana): Cannara, Foligno, Orvietana, Sporting Trestina, Aquila Montevarchi, Camaiore, Follonica Gavorrano, Ghiviborgo, Grosseto, Poggibonsi, Prato, San Donato Tavarnelle, Scandicci, Seravezza, Siena, Tau Altopascio, Terranuova Traiana, Vivialtoteveresansepolcro.

Girone F (Molise, Abruzzo, Marche, Lazio, Emilia-Romagna): Termoli, Chieti, Giulianova, L’Aquila, Notaresco, Teramo, Ancona, Atletico Ascoli, Castelfidardo, Forsempronese, Maceratese, Recanatese, Vigor Senigallia, Ostia Mare, Sora, Unipomezia, Inter Sm Sammaurese, San Marino.

Girone G (Campania, Sardegna, Lazio): Ischia, Nocerina, Scafatese, Palmese, Budoni, Cos Sarrabus Ogliastra, Monastir, Olbia, Sassari Lattedolce, Albalonga, Anzio, Atletico Lodigiani, Cassino, Flaminia Civitacastellana, Montespaccato, Real Monterotondo, Trastevere, Valmontone.

Girone H (Basilicata, Puglia, Campania): Ferrandina, Francavilla, Barletta, Citta’ di Fasano, Fidelis Andria, Gravina, Heraclea, Manfredonia, Martina, Nardo’, Virtus Francavilla, Afragolese, Flegrea Puteolana, Paganese, Pompei, Puteoli Real Normanna, Sarnese, Taurus Acerrana.

Girone I (Sicilia, Calabria, Campania): Athletic Palermo, Castrumfavara, Citta’ di Acireale, Citta’ di Gela, Enna, Messina, Milazzo, Nissa, Nuova Igea Virtus, Paterno’, Ragusa, Sancataldese, Reggina, Sambiase, Vibonese, Vigor Lamezia, Gelbison, Savoia.

COPPA ITALIA SERIE D

In attesa del campionato, sarà la Coppa Italia a inaugurare la nuova stagione della D: la 25ª edizione partirà il 24 agosto con i preliminari, seguiti il 31 dal Primo Turno. Finale l’11 marzo 2026 se in gara unica, nell’ipotesi di format andata e ritorno le date sono 25 febbraio/11 marzo.

Al preliminare parteciperanno 68 società: 33 neopromosse, 6 retrocesse dalla Lega Pro; 18 vincenti i Play Out 2023/2024 e salve con un distacco superiore agli otto punti; 8 società classificate al termine della scorsa stagione al 12° posto nei gironi D, E, F, G, H, I e al 14° nei gironi A, B e C, 3 formazioni ripescate, e i club con la peggiore classifica nella Coppa Disciplina 2024/2025 8anzio, Enna, Imperia, Vigasio, Bassano, recanatese, Flaminia Civitacastellana, San Marino). Al Primo Turno entreranno in gioco le 94 società aventi diritto.

Confermato il format delle gare uniche per tutti i turni di Coppa fino alle semifinali. A partire dai trentaduesimi il percorso di Coppa si svilupperà sulla base del tabellone. La finale potrà giocarsi come consuetudine in partita unica in campo neutro ovvero con gara di andata e ritorno. In ogni caso saranno i rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari compresa la finale.

CALENDARIO

Turno Preliminare: 24 agosto 2025

Primo Turno: 31 agosto 2025

Trentaduesimi: 8 ottobre 2025

Sedicesimi: 22 ottobre 2025

Ottavi di finale: 19 novembre 2025

Quarti di finale: 3 dicembre 2025

Semifinali: 7 gennaio 2026 (andata), 21 gennaio 2026 (ritorno)

Finale: 25 febbraio 2026 (andata), 11 marzo 2026 (ritorno)

TURNO PRELIMINARE - 24 agosto (ore 16)

Gara 1 Portogruaro-San Luigi

Gara 2 Caldiero Terme-Obermais

Gara 3 Unionclodiensechioggia-Unione La Rocca Altavilla

Gara 4 Vigasio-Bassano

Gara 5 Conegliano-Legnago Salus

Gara 6 Virtusciseranobergamo-Scanzorosciate

Gara 7 Milan-Trevigliese

Gara 8 Vogherese-Pavia

Gara 9 San Giuliano City-Leon

Gara 10 Rovato Vertovese-Crema

Gara 11 Biellese-Valenzana Mado

Gara 12 Sestri Levante-Cairese

Gara 13 Imperia-Celle Varazze

Gara 14 San Marino-Tropical Coriano

Gara 15 Sasso Marconi-Correggese

Gara 16 Inter Sm Sammaurese-Vivialtoteveresansepolcro

Gara 17 Follonica Gavorrano-Camaiore

Gara 18 Terranuova Traiana-Scandicci

Gara 19 Sporting Trestina-Cannara

Gara 20 Recanatese-Maceratese

Gara 21 Notaresco-Giulianova

Gara 22 Budoni-Cos Sarrabus

Gara 23 Unipomezia-Monastir

Gara 24 Montespaccato-Anzio

Gara 25 Valmontone-Puteoli Real Normanna

Gara 26 Atletico Lodigiani-Sora

Gara 27 Real Monterotondo-Flaminia Civitacastellana

Gara 28 Heraclea-Manfredonia

Gara 29 Barletta-Ferrandina

Gara 30 Taurus Acerrana-Afragolese

Gara 31 Vigor Lamezia-Messina

Gara 32 Milazzo-Athletic Palermo

Gara 33 Enna-Citta’ Di Acireale

Gara 34 Castrumfavara-Citta’ Di Gela

PRIMO TURNO – 31 agosto (ore 15)

Gara 1 Brian Lignano-Vincente 1

Gara 2 Vincente 3-Cjarlins Muzane

Gara 3 Calvi Noale-Vincente 4

Gara 4 Vincente 2-Chievoverona

Gara 5 Campodarsego-Este

Gara 6 Treviso-Luparense

Gara 7 Mestre-Vincente 5

Gara 8 Progresso-Adriese

Gara 9 Real Calepina-Brusaporto

Gara 10 Villa Valle-Vincente 6

Gara 11 Folgore Caratese-Pro Sesto

Gara 12 Casatese-Sondrio

Gara 13 Desenzano-Breno

Gara 14 Oltrepo-Vincente 8

Gara 15 Varesina-Varese

Gara 16 Club Milano-Castellanzese

Gara 17 Palazzolo-Vincente 10

Gara 18 Vincente 9-Sant’angelo

Gara 19 Gozzano-Vincente 7

Gara 20 Chisola-Vincente 11

Gara 21 Novaromentin-Derthona

Gara 22 Saluzzo-Asti

Gara 23 Vincente 12-Vincente 13

Gara 24 Vado-Sanremese

Gara 25 Lavagnese-Ligorna

Gara 26 Imolese-Vincente 14

Gara 27 Lentigione-Piacenza

Gara 28 Cittadella Vis Modena-Vincente 15

Gara 29 Foligno-Vincente 16

Gara 30 Orvietana-Vincente 19

Gara 31 Forsempronese-Vigor Senigallia

Gara 32 Ancona-Castelfidardo

Gara 33 Atletico Ascoli-Vincente 20

Gara 34 Grosseto-Vincente 18

Gara 35 Siena -Poggibonsi

Gara 36 Ghiviborgo-Tau Altopascio

Gara 37 Pistoiese-Tuttocuoio

Gara 38 Aquila Montevarchi-San Donato Tavarnelle

Gara 39 Seravezza-Prato

Gara 40 Ostia Mare Lido Calcio-Vincente 17

Gara 41 L’Aquila-Chieti

Gara 42 Sassari Lattedolce-Vincente 22

Gara 43 Vincente 23-Olbia

Gara 44 Trastevere-Vincente 24

Gara 45 Vincente 27-Vincente 25

Gara 46 Albalonga-Vincente 26

Gara 47 Sarnese-Cassino

Gara 48 Teramo-Vincente 21

Gara 49 Vincente 28-Termoli

Gara 50 Fidelis Andria -Vincente 29

Gara 51 Virtus Francavilla-Citta’ di Fasano

Gara 52 Nardo’-Martina

Gara 53 Gelbison-Pompei

Gara 54 Nocerina-Palmese

Gara 55 Gravina-Scafatese

Gara 56 Paganese-Ischia

Gara 57 Francavilla-Flegrea Puteolana

Gara 58 Savoia -Vincente 30

Gara 59 Vincente 31-Sambiase

Gara 60 Reggina-Vibonese

Gara 61 Vincente 32-Nuova Igea Virtus

Gara 62 Ragusa-Vincente 34

Gara 63 Nissa-Sancataldese

Gara 64 Paterno’-Vincente 33

CAMPIONATO JUNIORES SERIE D

Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato, inoltre, la composizione dei dieci gironi del campionato Juniores Under 19 2025-2026, al via il 13 settembre. Sono 150 le formazioni partecipanti, delle quali 144 appartenenti alla Serie D, 5 alla Lega Pro (fuori classifica: Casertana, Città di Pontedera, Giugliano, Sorrento, Virtus Verona) e 1 alla Lega Serie B (fuori classifica: Delfino Pescara). Il Milan non parteciperà al suddetto campionato.

JUNIORES UNDER 19 - I GIRONI

Girone A: Cairese, Celle Varazze, Imperia, Lavagnese, Ligorna, Sanremese, Sestri Levante, Vado, Asti, Biellese, Chisola, Derthona, Gozzano, Novaromentin, Saluzzo, Valenzana Mado.

Girone B: Breno, Calcio Brusaporto, Calcio Desenzano, Palazzolo, Real Calepina, Rovato Vertovese, Scanzorosciate, Trevigliese, Villa Valle, Virtus Ciseranobergamo, Caldiero Terme, Chievoverona, Legnago Salus, Vigasio, Virtus Verona.

Girone C: Piacenza, Casatese Merate, Castellanzese, Club Milano, Crema, Folgore Caratese, Leon, Nuova Sondrio, Oltrepo, Pavia, Pro Sesto, San Giuliano City, Sant’Angelo, Varese, Varesina, Vogherese.

Girone D: Adriese, Bassano, Calvi Noale, Campodarsego, Conegliano, Este, Luparense, Mestre, Portogruaro, Treviso, Union Clodiense Chioggia, Unione La Rocca Altavilla, Obermais, Brian Lignano, Cjarlins Muzane, San Luigi.

Girone E: Camaiore, Ghiviborgo, Pistoiese, Prato, Seravezza, Tau Altopascio, Cittadella Vis Modena, Correggese, Imolese, Lentigione, Progresso, Inter Sm Sammaurese, San Marino, Sasso Marconi, Tropical Coriano.

Girone F: Aquila Montevarchi, Follonica Gavorrano, Grosseto, Poggibonsi, Citta’ di Pontedera, Tuttocuoio, San Donato Tavarnelle, Scandicci, Siena, Terranuova Traiana, Vivialtoteveresansepolcro, Cannara, Foligno, Orvietana, Sporting Trestina.

Girone G: Termoli, Chieti, Teramo, Delfino Pescara, Giulianova, L’Aquila, Notaresco, Ancona, Atletico Ascoli, Castelfidardo, Forsempronese, Maceratese, Recanatese, Vigor Senigallia

Girone H: Albalonga, Anzio, Atletico Lodigiani, Cassino, Flaminia Civitacastellana, Ostia Mare, Real Monterotondo, Sora, Trastevere, Unipomezia, Valmontone, Montespaccato, Casertana, Giugliano.

Girone I: Afragolese, Flegrea Puteolana, Gelbison, Ischia, Nocerina, Paganese, Palmese, Pompei, Puteoli Real Normanna, Sarnese, Savoia, Scafatese, Sorrento, Taurus Acerrana.

Girone L: Reggina, Sambiase, Vibonese, Vigor Lamezia, Barletta, Citta’ di Fasano, Fidelis Andria, Gravina, Heraclea, Manfredonia, Martina, Nardo’, Virtus Francavilla, Francavilla, Ferrandina.