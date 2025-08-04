ROMA - Il 24 agosto, con i preliminari seguiti poi il 31 dal Primo Turno, scatterà la 25ª edizione della Coppa Italia Serie D, con gli accoppiamenti dei primi due turni già programmati. La squadra di mister Federico Nofri Onofri affronterà, in Gara 27 del turno preliminare in data 24 agosto alle ore 16:00, il Real Monterotondo fuori le mura amiche. In caso di vittoria affronterebbe nel primo turno, il 31 agosto alle ore 15:00, la vincente di Gara 25 Valmontone-Puteoli Real Normanna.
Il 7 settembre invece inizierà il campionato di Serie D, dove troviamo il Flaminia Civitacastellana inserito nel girone G.
Pubblicati anche i gironi del campionato Juniores Under 19, al via il 13 settembre, dove figura l’unica rappresentate del nostro territorio, il Flaminia Civita Castellana, che troviamo nel girone H, in compagnia dell’Ostiamare, Trastevere e Real Monterotondo, compagini già affrontate lo scorso campionato nello stesso girone.
Roma, 4 agosto 2025 - Il Dipartimento Interregionale si è affidato ancora una volta ai social per presentare i gironi della Serie D. Questo pomeriggio sono stati svelati in diretta sulla pagina Instagram della Lega Nazionale Dilettanti i nove gironi del campionato 2025/2026, al via il prossimo 7 settembre.
162 squadre ai nastri di partenza (stesso numero della stagione 2016/2017) in rappresentanza di 19 Regioni d’Italia su 20, con la sola eccezione della Valle d’Aosta, e ben 77 provincie oltre allo Stato di San Marino. Lombardia la più presente con 26 club divisi tra i gironi A, B e D, seguita sul podio da Toscana e Veneto con 16. Il Girone F è, invece, il raggruppamento con più Regioni coinvolte, ben cinque: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche e Molise.
Confermato il format che prevede nove promozioni dirette in Serie C per le vincenti dei gironi e quattro retrocessioni in Eccellenza per singolo raggruppamento (le ultime due classificate più le perdenti dei play-out). Per la seconda stagione consecutiva saranno tre gli under obbligatori previsti da regolamento (un 2005, un 2006 e un 2007).
SERIE D 2025/2026 – GIRONI
Girone A (Piemonte, Liguria, Lombardia): Asti, Biellese, Chisola, Derthona, Gozzano, Novaromentin, Saluzzo, Valenzana Mado, Cairese, Celle Varazze, Imperia, Lavagnese, Ligorna, Sanremese, Sestri Levante, Vado, Club Milano, Varese.
Girone B (Veneto, Lombardia): Caldiero Terme, Chievoverona, Breno, Brusaporto, Casatese Merate, Castellanzese, Folgore Caratese, Leon, Milan, Nuova Sondrio, Oltrepo, Pavia, Real Calepina, Scanzorosciate, Varesina, Villa Valle, Virtus Ciseranobergamo, Vogherese.
Girone C (Trentino-Alto Adige, Friuli V.G., Veneto): Obermais, Brian Lignano, Cjarlins Muzane, San Luigi, Adriese, Bassano, Calvi Noale, Campodarsego, Conegliano, Este, Legnago Salus, Luparense, Mestre, Portogruaro, Treviso, Union Clodiense Chioggia, Unione La Rocca Altavilla, Vigasio.
Girone D (Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana): Cittadella Vis Modena, Correggese, Imolese, Lentigione, Piacenza, Progresso, Sasso Marconi, Tropical Coriano, Crema, Desenzano, Palazzolo, Pro Sesto, Rovato Vertovese, San Giuliano City, Sant’Angelo, Trevigliese, Pistoiese, Tuttocuoio.
Girone E (Umbria, Toscana): Cannara, Foligno, Orvietana, Sporting Trestina, Aquila Montevarchi, Camaiore, Follonica Gavorrano, Ghiviborgo, Grosseto, Poggibonsi, Prato, San Donato Tavarnelle, Scandicci, Seravezza, Siena, Tau Altopascio, Terranuova Traiana, Vivialtoteveresansepolcro.
Girone F (Molise, Abruzzo, Marche, Lazio, Emilia-Romagna): Termoli, Chieti, Giulianova, L’Aquila, Notaresco, Teramo, Ancona, Atletico Ascoli, Castelfidardo, Forsempronese, Maceratese, Recanatese, Vigor Senigallia, Ostia Mare, Sora, Unipomezia, Inter Sm Sammaurese, San Marino.
Girone G (Campania, Sardegna, Lazio): Ischia, Nocerina, Scafatese, Palmese, Budoni, Cos Sarrabus Ogliastra, Monastir, Olbia, Sassari Lattedolce, Albalonga, Anzio, Atletico Lodigiani, Cassino, Flaminia Civitacastellana, Montespaccato, Real Monterotondo, Trastevere, Valmontone.
Girone H (Basilicata, Puglia, Campania): Ferrandina, Francavilla, Barletta, Citta’ di Fasano, Fidelis Andria, Gravina, Heraclea, Manfredonia, Martina, Nardo’, Virtus Francavilla, Afragolese, Flegrea Puteolana, Paganese, Pompei, Puteoli Real Normanna, Sarnese, Taurus Acerrana.
Girone I (Sicilia, Calabria, Campania): Athletic Palermo, Castrumfavara, Citta’ di Acireale, Citta’ di Gela, Enna, Messina, Milazzo, Nissa, Nuova Igea Virtus, Paterno’, Ragusa, Sancataldese, Reggina, Sambiase, Vibonese, Vigor Lamezia, Gelbison, Savoia.
COPPA ITALIA SERIE D
In attesa del campionato, sarà la Coppa Italia a inaugurare la nuova stagione della D: la 25ª edizione partirà il 24 agosto con i preliminari, seguiti il 31 dal Primo Turno. Finale l’11 marzo 2026 se in gara unica, nell’ipotesi di format andata e ritorno le date sono 25 febbraio/11 marzo.
Al preliminare parteciperanno 68 società: 33 neopromosse, 6 retrocesse dalla Lega Pro; 18 vincenti i Play Out 2023/2024 e salve con un distacco superiore agli otto punti; 8 società classificate al termine della scorsa stagione al 12° posto nei gironi D, E, F, G, H, I e al 14° nei gironi A, B e C, 3 formazioni ripescate, e i club con la peggiore classifica nella Coppa Disciplina 2024/2025 8anzio, Enna, Imperia, Vigasio, Bassano, recanatese, Flaminia Civitacastellana, San Marino). Al Primo Turno entreranno in gioco le 94 società aventi diritto.
Confermato il format delle gare uniche per tutti i turni di Coppa fino alle semifinali. A partire dai trentaduesimi il percorso di Coppa si svilupperà sulla base del tabellone. La finale potrà giocarsi come consuetudine in partita unica in campo neutro ovvero con gara di andata e ritorno. In ogni caso saranno i rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari compresa la finale.
CALENDARIO
Turno Preliminare: 24 agosto 2025
Primo Turno: 31 agosto 2025
Trentaduesimi: 8 ottobre 2025
Sedicesimi: 22 ottobre 2025
Ottavi di finale: 19 novembre 2025
Quarti di finale: 3 dicembre 2025
Semifinali: 7 gennaio 2026 (andata), 21 gennaio 2026 (ritorno)
Finale: 25 febbraio 2026 (andata), 11 marzo 2026 (ritorno)
TURNO PRELIMINARE - 24 agosto (ore 16)
Gara 1 Portogruaro-San Luigi
Gara 2 Caldiero Terme-Obermais
Gara 3 Unionclodiensechioggia-Unione La Rocca Altavilla
Gara 4 Vigasio-Bassano
Gara 5 Conegliano-Legnago Salus
Gara 6 Virtusciseranobergamo-Scanzorosciate
Gara 7 Milan-Trevigliese
Gara 8 Vogherese-Pavia
Gara 9 San Giuliano City-Leon
Gara 10 Rovato Vertovese-Crema
Gara 11 Biellese-Valenzana Mado
Gara 12 Sestri Levante-Cairese
Gara 13 Imperia-Celle Varazze
Gara 14 San Marino-Tropical Coriano
Gara 15 Sasso Marconi-Correggese
Gara 16 Inter Sm Sammaurese-Vivialtoteveresansepolcro
Gara 17 Follonica Gavorrano-Camaiore
Gara 18 Terranuova Traiana-Scandicci
Gara 19 Sporting Trestina-Cannara
Gara 20 Recanatese-Maceratese
Gara 21 Notaresco-Giulianova
Gara 22 Budoni-Cos Sarrabus
Gara 23 Unipomezia-Monastir
Gara 24 Montespaccato-Anzio
Gara 25 Valmontone-Puteoli Real Normanna
Gara 26 Atletico Lodigiani-Sora
Gara 27 Real Monterotondo-Flaminia Civitacastellana
Gara 28 Heraclea-Manfredonia
Gara 29 Barletta-Ferrandina
Gara 30 Taurus Acerrana-Afragolese
Gara 31 Vigor Lamezia-Messina
Gara 32 Milazzo-Athletic Palermo
Gara 33 Enna-Citta’ Di Acireale
Gara 34 Castrumfavara-Citta’ Di Gela
PRIMO TURNO – 31 agosto (ore 15)
Gara 1 Brian Lignano-Vincente 1
Gara 2 Vincente 3-Cjarlins Muzane
Gara 3 Calvi Noale-Vincente 4
Gara 4 Vincente 2-Chievoverona
Gara 5 Campodarsego-Este
Gara 6 Treviso-Luparense
Gara 7 Mestre-Vincente 5
Gara 8 Progresso-Adriese
Gara 9 Real Calepina-Brusaporto
Gara 10 Villa Valle-Vincente 6
Gara 11 Folgore Caratese-Pro Sesto
Gara 12 Casatese-Sondrio
Gara 13 Desenzano-Breno
Gara 14 Oltrepo-Vincente 8
Gara 15 Varesina-Varese
Gara 16 Club Milano-Castellanzese
Gara 17 Palazzolo-Vincente 10
Gara 18 Vincente 9-Sant’angelo
Gara 19 Gozzano-Vincente 7
Gara 20 Chisola-Vincente 11
Gara 21 Novaromentin-Derthona
Gara 22 Saluzzo-Asti
Gara 23 Vincente 12-Vincente 13
Gara 24 Vado-Sanremese
Gara 25 Lavagnese-Ligorna
Gara 26 Imolese-Vincente 14
Gara 27 Lentigione-Piacenza
Gara 28 Cittadella Vis Modena-Vincente 15
Gara 29 Foligno-Vincente 16
Gara 30 Orvietana-Vincente 19
Gara 31 Forsempronese-Vigor Senigallia
Gara 32 Ancona-Castelfidardo
Gara 33 Atletico Ascoli-Vincente 20
Gara 34 Grosseto-Vincente 18
Gara 35 Siena -Poggibonsi
Gara 36 Ghiviborgo-Tau Altopascio
Gara 37 Pistoiese-Tuttocuoio
Gara 38 Aquila Montevarchi-San Donato Tavarnelle
Gara 39 Seravezza-Prato
Gara 40 Ostia Mare Lido Calcio-Vincente 17
Gara 41 L’Aquila-Chieti
Gara 42 Sassari Lattedolce-Vincente 22
Gara 43 Vincente 23-Olbia
Gara 44 Trastevere-Vincente 24
Gara 45 Vincente 27-Vincente 25
Gara 46 Albalonga-Vincente 26
Gara 47 Sarnese-Cassino
Gara 48 Teramo-Vincente 21
Gara 49 Vincente 28-Termoli
Gara 50 Fidelis Andria -Vincente 29
Gara 51 Virtus Francavilla-Citta’ di Fasano
Gara 52 Nardo’-Martina
Gara 53 Gelbison-Pompei
Gara 54 Nocerina-Palmese
Gara 55 Gravina-Scafatese
Gara 56 Paganese-Ischia
Gara 57 Francavilla-Flegrea Puteolana
Gara 58 Savoia -Vincente 30
Gara 59 Vincente 31-Sambiase
Gara 60 Reggina-Vibonese
Gara 61 Vincente 32-Nuova Igea Virtus
Gara 62 Ragusa-Vincente 34
Gara 63 Nissa-Sancataldese
Gara 64 Paterno’-Vincente 33
CAMPIONATO JUNIORES SERIE D
Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato, inoltre, la composizione dei dieci gironi del campionato Juniores Under 19 2025-2026, al via il 13 settembre. Sono 150 le formazioni partecipanti, delle quali 144 appartenenti alla Serie D, 5 alla Lega Pro (fuori classifica: Casertana, Città di Pontedera, Giugliano, Sorrento, Virtus Verona) e 1 alla Lega Serie B (fuori classifica: Delfino Pescara). Il Milan non parteciperà al suddetto campionato.
JUNIORES UNDER 19 - I GIRONI
Girone A: Cairese, Celle Varazze, Imperia, Lavagnese, Ligorna, Sanremese, Sestri Levante, Vado, Asti, Biellese, Chisola, Derthona, Gozzano, Novaromentin, Saluzzo, Valenzana Mado.
Girone B: Breno, Calcio Brusaporto, Calcio Desenzano, Palazzolo, Real Calepina, Rovato Vertovese, Scanzorosciate, Trevigliese, Villa Valle, Virtus Ciseranobergamo, Caldiero Terme, Chievoverona, Legnago Salus, Vigasio, Virtus Verona.
Girone C: Piacenza, Casatese Merate, Castellanzese, Club Milano, Crema, Folgore Caratese, Leon, Nuova Sondrio, Oltrepo, Pavia, Pro Sesto, San Giuliano City, Sant’Angelo, Varese, Varesina, Vogherese.
Girone D: Adriese, Bassano, Calvi Noale, Campodarsego, Conegliano, Este, Luparense, Mestre, Portogruaro, Treviso, Union Clodiense Chioggia, Unione La Rocca Altavilla, Obermais, Brian Lignano, Cjarlins Muzane, San Luigi.
Girone E: Camaiore, Ghiviborgo, Pistoiese, Prato, Seravezza, Tau Altopascio, Cittadella Vis Modena, Correggese, Imolese, Lentigione, Progresso, Inter Sm Sammaurese, San Marino, Sasso Marconi, Tropical Coriano.
Girone F: Aquila Montevarchi, Follonica Gavorrano, Grosseto, Poggibonsi, Citta’ di Pontedera, Tuttocuoio, San Donato Tavarnelle, Scandicci, Siena, Terranuova Traiana, Vivialtoteveresansepolcro, Cannara, Foligno, Orvietana, Sporting Trestina.
Girone G: Termoli, Chieti, Teramo, Delfino Pescara, Giulianova, L’Aquila, Notaresco, Ancona, Atletico Ascoli, Castelfidardo, Forsempronese, Maceratese, Recanatese, Vigor Senigallia
Girone H: Albalonga, Anzio, Atletico Lodigiani, Cassino, Flaminia Civitacastellana, Ostia Mare, Real Monterotondo, Sora, Trastevere, Unipomezia, Valmontone, Montespaccato, Casertana, Giugliano.
Girone I: Afragolese, Flegrea Puteolana, Gelbison, Ischia, Nocerina, Paganese, Palmese, Pompei, Puteoli Real Normanna, Sarnese, Savoia, Scafatese, Sorrento, Taurus Acerrana.
Girone L: Reggina, Sambiase, Vibonese, Vigor Lamezia, Barletta, Citta’ di Fasano, Fidelis Andria, Gravina, Heraclea, Manfredonia, Martina, Nardo’, Virtus Francavilla, Francavilla, Ferrandina.