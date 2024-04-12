Tutti gli appuntamenti di oggi nella Tuscia

Mostre, presentazioni e incontri, per un venerdì dal sapore culturale

12/04/2024 - 07:02



VITERBO - Tanti gli eventi culturali di questo fine settimana, vediamo cosa c'è in programma per oggi nella Tuscia

❓ VITORCHIANO- Oltre il blu, viaggio tra stelle e pianeti con l'astrofotografo Marco Meniero all'Auditorium Sant'Agnese a Vitorchiano

Appuntamento stellare a Vitorchiano dall' 11 al 14 aprile 2024 con l'evento 'OLTRE IL BLU – VIAGGIO TRA STELLE E PIANETI' organizzato dal Comune di Vitorchiano che, grazie alla collaborazione e partecipazione di professionisti del settore, permetterà a tutti di avvicinarsi e navigare tra i pianeti e le stelle. Quattro intense giornate di eventi gratuiti. Si partirà giovedì mattina con la visione di un Planetario a disposizione di tutti i ragazzi della scuola primaria e secondaria. Nel pomeriggio l'inaugurazione di un'interessante mostra di astrofotografia 'Oltre Il Blu', in cui il curatore Marco Meniero ci accompagnerà ad avvicinarci alla volta celeste ed inoltre ci svelerà come avvengono molti fenomeni ottici nella nostra atmosfera. Dopo il venerdì dedicato sempre alla mostra, avremo il sabato rivolto ad un doppio incontro con il GRAG Gruppo Astrofili Galileo Galilei di Tarquinia, dove nel pomeriggio verranno svelate le loro scoperte e esperienze astrali e nella serata la spettacolare visione del cielo notturno con i telescopi.

Ecco il programma

Inaugurazione della mostra personale dell'astrofotografo Marco Meniero 'Oltre il Blu'. Esposizioni di pannelli 120×90 cm che ritraggono eventi atmosferici rari e fenomeni astronomici tutti ripresi dal territorio della Tuscia e della Toscana. Esposizione presso l'Auditorium Sant'Agnese.

⏲ Dalle re 17.00- 19.00

📍Auditorium Sant'Agnese

📱 0761.373718

📧 infopoint@comune.vitorchiano.vt.it

🎫 Evento gratuito

❓ VITERBO - NOTTE INTERNAZIONALE DELLA GEOGRAFIA

Giunto all'ottava edizione, anche quest'anno l'evento offre una panoramica sulle sfide e sulle opportunità che caratterizzano la geografia dell'Ateneo. Si inizierà con visite alla sede di S. M. in Gradi e con il laboratorio ludico 'In viaggio con Darwin' a cura di Arci Viterbo, all'interno del Sistema Museale dell'università della Tuscia.

Seguirà una mostra nel Metaverso per visitare Viterbo nella Seconda Guerra Mondiale (foto storiche, modelli 3d, mappature del rischio inesploso).

Per confrontare i diversi modi di fare geografia ci sarà un collegamento con la Notte delle Geografia dell'Università di Napoli Federico II.

Al termine è previsto un brindisi con intrattenimento musicale del quartetto d'archi 'Gli S.Vitati'.

📍 Aula Radulet, Santa Maria in Gradi

⏲ Alle 15.30

❓ VITERBO - VOLONTARI DELLA BELLEZZA. 'LA CITTA' PERDUTA'.

Diventa anche tu volontario per scoprire e far riscoprire l'arte, la cultura e la bellezza delle chiese della tua città.

Corso di formazione gratuito rivolto a curiosi ed appassionati di tutte le età!

'LA CITTA' PERDUTA'

📍 Chiesa di San Sisto

⏲ Ore 15.00 - 17.00

📱 Per informazioni e iscrizioni: 3933232478

📧 chieseaperte@diocesiviterbo.it

❓ VITERBO - PRESENTAZIONE LIBRO '1939. UNA VITA A DOMINO'

Nell'ambito della rassegna 'Il venerdì al Museo' a cura di Rosella Lisoni

Presentazione del libro '1939. Una vita a domino'

di Alfredo Traversa

Sarà presente l'autore Alfredo Traversa, regista drammaturgo, attore, in dialogo con Rosella Lisoni.

Letture di Anna Maria Fausto, docente Unitus e performance di Piero Benedetti, attore regista e narratore di comunità.

📍 Museo Nazionale Etrusco Rocca Albornoz

⏲ Ore 17.00

📱 Per info: 0761325929

📧 drm-laz.muviterbo@cultura.gov.it

🎫 Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

❓ VITERBO - PRESENTAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE LA TORRE DELLA TUSCIA

Presentazione dell'Associazione Cultura la 'La Torre' a cura di Rosella Lisoni.

📍 Museo Nazionale Etrusco Rocca Albornoz

⏲ Ore 16.00

📱 Per info: 0761325929

📧 drm-laz.muviterbo@cultura.gov.it

❓ MONTEFIASCONE - CONFERENZA-DIBATTITO DEL COLONNELLO MASSIMILIANO SOLE

Venerdi 12 Aprile 2024 ore 10.30 nella Sala Innocenzo III della Rocca dei Papi di Montefiascone, il Colonnello Massimiliano Sole, Comandante dell'8° Reggimento Carabinieri 'Lazio', terrà una conferenza dal titolo:

'I Carabinieri e l'inizio della resistenza al nazifascismo'.

L'incontro, promosso dal Comando della Compagnia Carabinieri di Montefiascone con a capo il Capitano Colusso Stefano Angus e patrocinato dal Comune di Montefiascone, vuole essere un'occasione per ricordare il contributo dei carabinieri all'avvio della resistenza al nazifascismo: dall'arresto di Mussolini all'uccisione di Ettore Muti, dalla battaglia per la difesa di Roma, subito dopo la dichiarazione dell'armistizio avvenuta l' 8 settembre 1943, all'insurrezione di Napoli.

Il deciso contrasto dei Carabinieri al nazifascismo comportò la dura reazione dei comandanti dell'esercito tedesco. Il 7 ottobre 1943, a Roma, oltre 2000 militari dell'Arma furono deportati verso i campi di concentramento nazisti, dove scelsero stoicamente di rimanere rifiutando le lusinghe prospettate da un'eventuale adesione alla Repubblica di Salò.

La gran parte di loro non fece ritorno.

Un appuntamento importante per conoscere e approfondire un pezzo della nostra storia.

📍 Sala Innocenzo III della Rocca dei Papi di Montefiascone

⏲ Ore 10.30

📱 Per info: 0761/832060