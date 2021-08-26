Tuscia Viterbo sbarca in Sardegna per portare il proprio aiuto

Tisbi: ''Immagine molto triste. Fiamme arrivate a ridosso delle abitazioni''

26/08/2021 - 07:02



VITERBO - Roberto Tisbi e i ragazzi di Viterbo Tuscia, dopo aver raccolto vari beni di prima necessità, sono partiti per la Sardegna. Con la loro iniziativa porteranno aiuto nelle zone colpite dai vasti incendi.

A salutarli, durante la partenza, anche il Sindaco di Viterbo Giovanni Arena che, su Facebook, ha commentato: ''Stamattina alle cinque sono andato,insieme al consigliere Scardozzi e al comandante Vinciotti,a portare il saluto ai volontari della protezione civile Tuscia Viterbo, in partenza per la Sardegna, per consegnare svariati quintali di prodotti alimentari ai paesi colpiti dai devastanti incendi''. Con il primo cittadino anche il comandante della Polizia Locale, Vinciotti, e il consigliere Scardozzi.

L'iniziativa e' nata grazie al gruppo Tuscia Viterbo che ha trovato la collaborazione con la Zootecnica Viterbese che ha caricato mangimi e prodotti utili ai pastori sardi.

Una volta sbarcati in Sardegna si sono messi all'opera: ''Impressione brutta - commenta Tisbi - il fuoco e' arrivato a ridosso delle case ed e' molto triste come immagine''.