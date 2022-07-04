Tuscia in jazz al via la 21 edizione

04/07/2022 - 12:15



RONCIGLIONE - Al via dal 6 luglio la 21° edizione del Tuscia in Jazz, che fino all’1 agosto toccherà i comuni di Vignanello, Carbognano, Caprarola e Ronciglione, portando oltre 200 musicisti americani, olandesi e italiani nella Provincia di Viterbo. Ad aprire le “danze” il 6 agosto a Vignanello saranno gli americani del Mountain Top Strings of California, una formazione di 18 archi, che si esibirà il giorno successivo anche a Carbognano dividendo il palco con gli americani della BYU Legacy Jazz Band ed il loro omaggio al jazz anni 10, 20 e 30. Tutti i concerti, in basso trovate il programma completo, saranno gratuiti grazie al contributo della Regione Lazio sulla legge per lo spettacolo dal vivo e a quelli dei comuni coinvolti. Il festival, che negli ultimi anni si era tenuto a ottobre e novembre al chiuso finalmente torna in estate e in piazza. “Dopo due anni orribili di pandemia finalmente torniamo all’aperto tra la gente.” Dichiara Italo Leali direttore artistico del Tuscia in Jazz. “questi ultimi anni la cosa che ci è mancata di più è stato stare tra la gente. Finalmente anche le grandi orchestre americane e straniere ritornano per suonare nelle nostre piazze grazie a tour operator come Global Guru e Stop in Italy, che ringrazio per la fiducia ventennale che dimostrano verso di noi. Siamo certi che l’evento sarà un successo di pubblico e musicale. Un ringraziamento particolare oltre che alla Regione Lazio voglio farlo ai comuni di Vignanello, Carbognano, Caprarola e Ronciglione che hanno sposato il ritorno del festival in piazza.”

Il programma del festival prevede una serie di concerti per ogni gusto e tra i protagonisti oltre le orchestre americane artisti come il Parto delle Nuvole Pesanti o i Traindeville.

Qui sotto il programma completo fino ad agosto.

Vignanello – Piazza del Castello

06 luglio ore 21.30 Mountain Top Strings of California

11 luglio ore 21.30 BYU Legacy Jazz band

12 luglio ore 21.30 Traindeville

13 luglio ore 21.30 University of Wyoming Jazz Band

14 luglio ore 21.30 Francesco Mascio Hammond trio

15 luglio ore 19.00 A tavola con gli Etruschi presenta il libro l’Archeocuoca Cristina Conte

15 luglio ore 21.30 Utrecht Student Big Band

16 luglio ore 19.00 Ippocrasso. Storia di un vino speziato presenta Sandra Ianni

16 luglio ore 21.30 La Tresca

17 luglio ore 21.30 Parto delle Nuvole Pesanti

Caprarola – Teatro Don Paolo Stefani ore 21.30

15 luglio Esharef Ali Mhagag trio

31 luglio American Atlantic Chorale

Carbognano – Piazza del Comune – ore 21.30

07 luglio BYU Legacy Jazz band

16 luglio Utrecht Student Big Band

01 agosto American Atlantic Chorale

Ronciglione – Arco Farnese – Viale Garibaldi

30/07 American Atlantic Chorale