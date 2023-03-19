Tuscia in Fiore, il programma

Gli appuntamenti sparsi in provincia da marzo a giugno

19/03/2023 - 12:17



VITERBO - Tuscia in Fiore da lunedì 20 Marzo 2023 a domenica 26 marzo 2023 su canali social. Per usare le parole di Eleonora Odorizzi di Riva del Garda, responsabile di Italian Stories, vedi https://www.italianstories.it/it/home: “Ho raccontato a tutti i miei amici della Tuscia e consiglio a tutti di visitarla”. Se solo avessimo un pò della stessa sicurezza nei confronti della nostra terra… Da sabato 18 a venerdì 31 marzo 2023 per incanto e femminilità.

Nella terra nascosta tra Roma e Toscana, borghi arroccati e talenti nascosti. Tanto associazionismo e gente di buona volontà. Aspettando la mezza maratona di Viterbo, raccontiamo sui canali social di Tuscia in Fiore questa settimana:

Lunedi 20 marzo 2023, 18:30 tre minuti con Mariangela Tripiedi, APS 42 apertura della sede operativa; 21:30 Terra di Tuscia Corchiano in Tuscia: con Il sindaco Gianfranco Piergentili e Luca Piergentili, pilota Ryanair e fondatore Nativa Bio di Corchiano;

Martedì 21 marzo alle 21:30, Italian standard time, Maria Bruna Sirabella, Tuscania resident, form the US for the best kept secret in Italy: Tuscia;

Mercoledì 22 marzo alle 21:30, Ninai Soprano: tuffo nell’universo del Rap della Tuscia della via degli artisti per Rapcalling; Giovedì 23 marzo 2023 21:30 Arte cultura e fantastiche tradizioni con i maestri liutai Marcos Becerra residente a Vetralla e Maurizio Pintus di Piano Scarano.

Domenica 26 Marzo alle 21:30, in diretta Daniele Purgatori di Ciclo Turismo, Luca Floris Team Bike e Roberta Sassara di Vitorchiano per Tuscia in Fiore Bike.

Questo il programma di Tuscia in Fiore:

La primavera arriva presto in Tuscia.

Farnese, 6 e 7 Maggio 2023

Villa San Giovanni in Tuscia, 6 e 7 Maggio 2023

Onano, 13 e 14 Maggio 2023

Bassano in Teverina, 20 e 21 Maggio 2023

Viterbo, Via A. Saffi, 27 e 28 Maggio 2023

Viterbo - VII ed. La Via degli Artisti 2, 3 e 4 Giugno 2023

Viterbo - Arte e religione Corpus Domini 8, Giugno 2023

Viterbo - Concerto Rap, Piazza Unità d’Italia, 10 Giugno 2023