Tuscia cosa fare domenica 26 Maggio?

Tutti gli appuntamenti

26/05/2024 - 08:39



DOMENICA 26 MAGGIO

❓ VITERBO - CITTA' A COLORI

⏲ Ore 10:00 Raduno in Piazza dei Caduti

VOLONTARIAMENTE GIOVANI IN CAMMINO

Camminata per la pace lungo le vie della città con partenza da Piazza dei Caduti, Via Marconi, Piazza Verdi, Corso Italia, Via Roma, Piazza del Comune, Via Ascenzi, Piazza dei Caduti, Via Favi arrivo al Parco di Valle Favl. Gli 'amici a 4 zampe' sono i benvenuti.

Saranno presenti alla camminata i cani della Pack Walk e dell'ENPA di Viterbo.

Prima e dopo la passeggiata campionamento dei parametri vitali

⏲ Ore 11:00

📍 PARCO DI VALLE FAVL

INAUGURAZIONE

con la partecipazione delle Sbandieratrici e Gruppo Storico Musicale Città di Viterbo

Durante tutta la giornata:

RACCOLTA ALIMENTARE STRAORDINARIA PER L'EMPORIO SOLIDALE con la partecipazione dei Giovani del Mercatino del Tuscia Film Fest solo prodotti confezionati, a lunga conservazione come pasta, riso, farina, zucchero, biscotti, latte, olio, aceto, marmellata, carne e tonno in scatola

XX Giornata del Naso Rosso con i clown di corsia dell'Associazione GOJI VIP Viterbo

⏲ dalle ore 10:00 alle 20:00

📍 PARCO DI VALLE FAVL

Stands delle Associazioni di Volontariato

'Il villaggio della salute'

ADMO:

•Giornata Nazionale Match For Life e CT

•Tipizzazione potenziali donatori di cellule staminali emopoietiche e midollo osseo Croce Rossa Italiana:

•Rilevamento parametri della pressione e di saturazione ossigeno

•Dimostrazioni manovre di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardio polmonare pediatrica, in orari antimeridiani e pomeridiani ritenuti opportuni

•Educazione stradale - Dimostrazione degli effetti dell'alcool alla vista per una guida sicura, tramite appositi occhiali simulanti lo stato di ebbrezza

ASL VITERBO

* Prevenzioni e Sani stili di vita

Con la partecipazione di:

Avis Comunale di Viterbo

AIDO Sez. Prov. Viterbo Ass. Italiana Donatori d'Organi

Associazione Malati di Reni

Associazione Giovani Diabetici

Coordinamento Donazione Organi e

Tessuti dell'Ospedale Belcolle di Viterbo

Calcio Balilla 11 contro 11 a cura della Vitersport

Amici cucciolotti

Durante tutta la giornata i volontari di Enpa Viterbo assieme alle Associazioni Pack Walk, Cinghiale Bianco e Unione Italiana Ciechi incontreranno i bambini viterbesi per il tradizionale scambio delle figurine 'Amici cucciolotti'

Sport e movimento

Dimostrazioni di pesca sportiva alla mosca a cura della ASD AICS del Tuscia Fly Club

coreografie e salto ad ostacoli della Sezione Hobby Horse dell'AICS Comitato Provinciale Viterbo

Lezioni dimostrative di Nordic Walking con istruttori AICS

Dimostrazione di danza aerea su struttura autoportante AICS

⏲ Dalle ore 11:15 alle 12,30

Esibizione Tai Chi Chuan con gli atleti dell'ASD SHUI LONG ASSOCIATION di Viterbo diretti dal M° Fabio De Angelis

Esibizione Aikido con gli atleti dell'ASD AIKI SHUREN DOJO

VITERBO diretti dal M° Michele Alessi

Esibizione di Karate con gli atleti dell'ASD Fatamorgana di Tarquinia fondata dal M° Carlo Barreca e ASD Sakura del M° Ernesto Selvaggini direttore tecnico Rolando Bruzzese

Esibizione di pugilato e boxe prepugilistica con gli atleti dell'ASD Viterboxe diretti dal M° Alessandro Acosta e degli atleti del Kai Muay Thai Viterbo Tecnico Luigi Reale

Esibizioni di danza sportiva con i giovani di Sorrisi che Nuotano Eta Beta ODV

Street Food

⏲ Dalle ore 12:00 alle 20:00

Street Food ITALIA-UCRAINA braceria e pizzeria con l'APS La Rosa, l'APS Volya (Ucraina), il Comitato Festeggiamenti Pianoscarano Carmine e Salamaro, il Comitato Parrocchiale di Santa Barbara.

Arte, Animazione, Arcieri

⏲ Dalle ore 16:00 alle 20:00

NEXT Arti Visive di Antonella Properzi - en plein air.

Karibù animazione con bambini, mascotte e spettacolo con le bolle di sapone

Tiro con l'Arco con l'ASD Compagnia Arcieri Viterbiensis-Istruttore Tecnico Federale Nicoletta Meschini.

Rappresentazione degli arcieri al tiro e tiro assistito a bambini e adulti

Su e giù dal palco

⏲ Alle ore 16:00

La fisarmonica di Blue Moon

⏲ Dalle 16,30 alle 17,00

Esibizione dei piccoli artisti della Scuola di danza We Dance

⏲ Dalle 17:00 alle ore 18,00

Spettacolo dei Clown di Corsia ....ad alta intensità di Gojeria

⏲ Dalle 18,00 alle 18:30

Swing Brasil Gruppo di ballo diretto da Anna Maria Agosti

⏲ Dalle 18:30 alle 19,00

Esibizione delle allieve della Scuola di Danza Art Ballet Studio diretta da Rita Proietti Gretti Danza Classica - Danza Moderna- Contemporanea Hip Hop - Fit Dance

⏲ Dalle 19:00 alle 19,30

Esibizione degli allievi del Balletto di Viterbo.

Direzione artistica: Gioia Taralli

⏲ Dalle 19:30 alle 20:00

Esibizione degli allievi di canto della sede Artist Academy di

Viterbo diretta da Laura LEO

📍 Spazio Attivo Lazio Innova

⏲ dalle 10,00 alle 20,00 - Evento Punto Famiglia ACLI Santi

Valentino e Ilario APS e Circolo Stelio Murri APS

Esposizione della mostra di Sapienza Università di Roma

'Mai più schiave ma libere nel cuore'

⏲ dalle 17,00 alle 18,30 - Evento a cura di AMAN ODV

IV^ edizione del Premio Fioretti

📍 Auditorium Centro Culturale Fondazione Carivit

⏲ 17:00 - Schola Cantorum S.M. della Quercia diretta dalla M~ Laura Scarponi

⏲ 17:30 - Orchestra giovanile dell'I.C. P. Egidi e Scuola di Musica Oratorio Villanova diretta dal M° Silvio Capitoni

⏲ 18:30 - Coro Le voci di Eta Beta diretto dalla M~ M. Loredana Serafini. Al piano il M° Ferdinando Bastianini

⏲ 19:00 - Voci da Kiev Canti di pace dell'Associazione VOLYA APS

❓ VITERBO - PROCESSIONE DEL VOTO DEL COMUNE E DEL POPOLO DI VITERBO A MARIA SS.MA LIBERATRICE

SANTUARIO CITTADINO MARIA SS.MA LIBERATRICE

PROTETTRICE DELLA CITTÀ DI VITERBO

⏲ SS. Messe 7.00, 8.15, 11.30

PROCESSIONE DEL VOTO DEL COMUNE E DEL POPOLO DI VITERBO A MARIA SS.MA LIBERATRICE

CON LA PARTECIPAZIONE AL TRASPORTO DELLA MACCHINA DEI PORTATORI DI MARIA SS.MA LIBERATRICE E DEI FACCHINI DI SANTA ROSA

⏲ 17.30, Ritrovo in Piazza del Plebiscito

Saluto e discorso del Priore della Comunità Agostiniana P. Giuseppe Scalella O.S.A.

Indirizzo di omaggio della Sindaca di Viterbo Chiara Frontini

⏲18.00, Processione del Voto del Comune e del Popolo di Viterbo, con scorta d'onore dei Cavalieri Costantiniani di San Giorgio, la presenza del Corteo storico, dei musici e sbandieratori del Pilastro e delle Confraternite

⏲ 19.00, Arrivo alla Chiesa della Trinità Discorso e benedizione del Vescovo diocesano, S.E. Mons. Orazio Francesco Piazza Atto di affidamento della Città di Viterbo a Maria SS.ma Liberatrice

A seguire S. Messa di chiusura

📍 Chiesa della Santissima Trinità - Santuario Cittadino di Maria Santissima Liberatrice

❓ VITERBO - FAMIGLIE IN FESTA

Organizzato dalla Parrocchia SACRA FAMIGLIA

Saranno allestiti stand gastronomici

⏲10.00 Santa messa alla chiesa di Sant'Andrea: 'Primavera senza fine', per le persone di Terza età

⏲11.30 Santa messa alla chiesa della Sacra Familgia, per volontari, collaboratori e gruppi della Parrocchia, in memoria di Don Bruno Marini

⏲17.00 Presentazione teatrale 'La Mitica Armonia'

⏲18.00 Intrattenimento e animazione per bambini

⏲18.30 Esibizione di Danza sportiva 'Syncro Dance e Ballo di Coppia' della scuola di Ballo New Dance A.L.B.A. di Viterbo

⏲19.30 Intrattenimento con sbandieratori e musici Città di Viterbo

❓ VITERBO - 'SETTE SERE PER ALBERTO' SPETTACOLO 'MENECMO A NEAPOLIS'

Settimo ed ultimo appuntamento della rassegna teatrale organizzata dal Comune di Viterbo - Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Fita Viterbo e ATCL - Circuito Multidisciplinare del Lazio.

📍 Teatro dell'Unione, Piazza G. Verdi, Viterbo

⏲ Ore 18.30

📧 Per ulteriori info https://www.teatrounioneviterbo.it/menecmo-a-neapolis-2/

❓ VITERBO - FERENTO CIVITAS SPLENDIDISSIMA, VISITA GUIDATA

Alla scoperta di Ferento, l'antica città romana che ancora sorprende per la maestosità e l'eleganza del suo teatro, le terme e gli altri importanti monumenti affiorati nel corso dei secoli. Molto conosciuta già nell'antichità, Ferento diede i natali all'imperatore romano Otone e si distinse per la sua fama e potenza fino al 1172, anno in cui fu distrutta dai Viterbesi.

⏲ ore 10:30

📍 Appuntamento presso l'ingresso del sito archeologico, strada Ferento 2.

📱 Info e prenotazioni: 0761226427 - 3493619681

📧info@visit.viterbo.it

🎫Costo € 8,00. Prenotazione obbligatoria entro le 18 del giorno prima. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 15

partecipanti il costo potrebbe subire

variazioni

❓ CALCATA E MAZZANO ROMANO - ESCURSIONE SUI SENTIERI DEL PARCO DEL TREJA

Un fiume quasi sconosciuto, il Treja, affluente di destra del Tevere. Un paesaggio ombroso e verdeggiante, dove le acque hanno scavato nei tufi vulcanici forre profonde e ramificate. Presenze animali diffuse ma discrete; e poi i paesi di Calcata e Mazzano Romano, due microcosmi cui affacciarsi in punta di piedi.

Passeggeremo nei boschi seguendo il corso del fiume che serpeggia nella campagna circostante nelle gole tra le alture di Pizzopiede e di Monte Li Santi.

Nella nostra escursione visiteremo Calcata che sorge su uno sperone proteso nel vuoto. Dagli anni ’30 del novecento il paese iniziò a spopolarsi a causa dei frequenti crolli e da allora fu allora chiamata il “paese che muore”. Ma proprio grazie al suo fascino decadente e surreale, il borgo fantasma cominciò man mano a essere ripopolato da artisti, artigiani e intellettuali che, a partire dagli anni ’60, vennero da ogni parte del mondo in cerca di una dimensione di vita genuina e in contrasto con l’incalzante società industriale e consumistica.

Visiteremo Mazzano Romano con un percorso all'interno delle mura del suo castello, per scoprire edifici di epoche diverse, tra Medioevo e Rinascimento: il Palazzo baronale di Everso e Dolce degli Anguillara del XV secolo e i resti della Chiesa di San Nicola, costruita su una fortezza medioevale preesistente e attribuita al Vignola o ad un suo allievo La chiesa risale al 1563 e fu demolita nel 1940 a causa di un grave problema strutturale a seguito di un violento temporale.

Visiteremo anche i ruderi di un antico abitato con la chiesa di Santa Maria di Castelvecchio, una terrazza panoramica su Calcata.

📍 Appuntamento a Mazzano Romano (RM)

⏲ Ore 10.00

📱 Per info e prenotazioni: Maria Giulia 335 8034198

📧 info@anticopresente.it - www.anticopresente.it

🎫 €15,00 inclusa polizza professionale RC attiva.

❓ CARBOGNANO - FESTE PADRONALI

A Carbognano si tengono le feste patronali in onore di sant'Eutizio e san Filippo Neri, grazie al lavoro della pro loco locale 'Giulia Farnese'. Tra gli eventi in programma la rievocazione storica del matrimonio di Giulia Farnese e Giovanni Maria Capece Bozzuto, con conseguente corteo e banchetto nunziale, il torneo del giglio, stand gastronomici, spettacoli musicali di diverso genere, giochi popolari e tanto altro.

Ore 11 - Santa messa solenne di san Filippo e santissima trinità animata dall’associazione la settima nota di Manziana.

Ore 15 - Prima tappa del viaggio di Roma - Borghi farnesiani - Pesaro dei ciclisti, “La storia in bici“.

Ore 16 - I Saltatempo: giochi popolari, a cura della biblioteca di Carbognano.

Ore 18 - Solenne processione con il trasporto delle statue dei santi patroni san Filippo e sant'Eutizio da parte dei cavalieri di san Filippo e accompagnati dalla banda musicale di Carbognano.

Ore 18,45 - Concerto del duo Strumenti di pace, con la pianista e compositrice Daniela Sabatini e la violinista Raffaella Sabatini; fantasie su canti tradizionali e popolari mariani (inni a san Filippo Neri e sant'Eutizio - prima esecuzione mondiale).

Ore 19 - Apertura stand gastronomici in piazza san Filippo.

Ore 20 - Tradizionale tombolata e intrattenimento musicale con Peppe live in piazza san Filippo.

❓ CELLENO - XXXVII FESTA DELLE CILIEGIE 2024

Recital 'FORZA VENITE GENTE'

📍 Ex Convento S. Giovanni Battista

⏲ Ore 18.00

🎫 Evento gratuito, le offerte raccolte verranno devolute all'associazione Campo delle Rose

❓ MARTA- MERCATINO DELL'ARTISTICO, DELL'ANTIQUARIATO E PRODOTTI TIPICI

Tuscia in Fiore 3 Edizione 2024, propone 'Mercatino dell'Artistico, dell'Antiquariato e dei prodotti tipici'

📍 Lungolago Marconi

📱 Per info e Prenotazioni 3665320134 Liliana

📧 www.tusciainfiore.it

❓ NEPI - ESCURSIONE ALLA CASCATA DEL PICCHIO E I MAESTOSI CAVONI

Partendo dal centro abitato si andrà subito alla scoperta di antiche quanto misteriose VIA CAVE, scavate a mano nel tufo in epoca falisca e le quali, ancora oggi, rappresentano un vero e proprio emblema di questa affascinante civiltà, che moltissimi secoli fa viveva in questo territorio. Ancora oggi camminare al loro interno, completamente inghiottiti dalle loro ciclopiche pareti tufacee (alte fino a 10 m), è davvero qualcosa di UNICO ed ALTAMENTE EMOZIONALE!!!

Dopo aver ammirato queste meraviglie si proseguirà lungo un percorso sul pianoro dove sarà un susseguirsi di panorami mozzafiato per poi discendere all’interno di una delle forre più belle e selvagge dell’Agro Falisco. Qua il paesaggio cambierà totalmente ed i panorami mozzafiato su spazi aperti lasceranno il posto a muschi e felci, creando così uno scenario a dir poco fiabesco!

La meta finale di questa passeggiata culturale sarà la bellissima e maestosa CASCATA DEL PICCHIO (tra le più alte di tutto l’agro falisco).

N.B. L’escursione sarà come sempre intervallata da alcune soste per le spiegazioni del Dott. Luca Panichelli, Guida Ambientale Escursionistica regolarmente iscritta ad Assoguide edesperto conoscitore dell’agro falisco. Il percorso prevede alcuni attraversamenti del torrente su ponti provvisori. Sono ammessi anche i cani (obbligatoriamente al guinzaglio).

📍 Nepi (VT)

⏲ Ore 9.30

📱 Per info e prenotazioni: 3386978479 Luca

🎫 15€

❓ SORIANO NEL CIMINO – FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT'EUTIZIO MARTIRE

⏲ Ore 8.00 Santa Messa

⏲ Ore 10.30 Santa Messa e a seguire apertura delle Catacombe

⏲ Ore 11.00 Partita di calcio bambini/ragazzi in collaborazione con ASD Sorianese

⏲ Ore 15.30 Giochi popolari

⏲ Ore 21.30 Musica e balli con spettacolo offerto da 'Argento Vivo'

Largo Fratelli Cervi - Sant' Eutizio

❓ SUTRI-VISITE GUIDATE AL PARCO ARCHEOLOGICO

Visita guidata all'interno di anfiteatro, parte della necropoli e mitreo (durata circa 1 ora)

📍 Partenza dalla biglietteria

⏲ alle 11.40;15.40;16.40

🎫 Costo 10€ a persona (gratuito solo per bambini sotto i 12 anni e i disabili superiori al 74%)

Acquisto online https://shop.articketing.com/it/monuments/sutri/tickets?s=anfiteatro-e-parco-archeologico

📱Per prenotare 0761 609393 - 351 2440558 (anche Whatsapp) - email sutri@archeoares.com

⚠️ Max 20 persone ogni turno di visita guidata

❓ SUTRI-GOLF IN PIAZZA

Tutti i bambini potranno fare pratica con i Maestri Federali di golf.

Organizzato dal Comune di Sutri e dal Golf Nazionale Sutri.

📍 Piazza del Comune, Sutri.

⏲ Dalle 10.00 alle 13.00

❓ TARQUINIA - 'C'ERA UNA VOLTA UN PEZZO DI LEGNO' SPETTACOLO TEATRALE

La Compagnia del teatro musical del Cardarelli, diretta da Catia Manganelli,si esibirà nello spettacolo “C'era una volta un pezzo di legno” presso il teatro Rossella Falk.

Si tratta di un riadattamento della famosa favola di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, in cui gli studenti-attori interpreteranno cantando e ballando i sentimenti autentici di una storia senza tempo, capace di affascinare e insegnare ancora oggi.

📍Teatro Rossella Falk, Tarquinia

⏲ Alle ore 17.30

📱Per info e prenotazione dei biglietti: 3398749624

🎫I biglietti possono essere prenotati al numero sopra riportato oppure acquistati nei giorni degli spettacoli presso la biglietteria del teatro. Il ricavato sarà destinato alle attività scolastiche.

❓ TUSCANIA- VISITA GUIDATA ALLE NECROPOLI DI MADONNA DELL'OLIVO E DI PIAN DI MOLA

📍 Appuntamento presso l'Ufficio Turistico di Tuscania, Piazzale Trieste, Tuscania (Vt)

⏲ turno della mattina 10.30; turno pomeridiano 15.00

📱 Per info e prenotazioni: 328 887 2377

🎫 costo €8 a persona

⚠️ Prenotazione obbligatoria e numero minimo di partecipanti: 10 persone

❓ VASANELLO- ESCURSIONE AL LAGO VADIMONE A VASANELLO

Escursione guidata con Ardelio Loppi al presunto luogo del lago Vadimone presso Vasanello e alla Cella di Santa Rosa in località Cesurli.

📍 Partenza da Viterbo (da Valle Faul)

⏲ Ore 9.00 e rientro alle 13.00

📱 Per info: 339/ 2716872 (Luciano)

328/8417497 (Raffaele)

389/8348333 (Agnese)

📧http://archeotuscia@gmail.com