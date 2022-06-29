Tuscania Volley, Tommaso Quadraroli e Leonardo Sandu al Trofeo delle Regioni

29/06/2022 - 10:55



Le soddisfazioni in casa Etruria Volley arrivano anche nel periodo estivo: il consorzio dell'Alto Lazio porta due dei suoi migliori atleti, Tommaso Quadraroli e Leonardo Sandu, al Trofeo delle Regioni - Aequilibrium Cup 2022 di Salsomaggiore Terme in programma dal 28 giugno al 2 luglio.

I due ragazzi, provenienti dai settori giovanili di Tuscania Volley e Asp Civitavecchia, unite nel consorzio Etruria Volley, sono stati scelti dai tecnici del Cqr Lazio Antonucci-Vazzana al termine di un arduo processo di selezione che ha, da sempre, contraddistinto le rappresentative laziali, ogni anno in lotta per le migliori posizioni all'interno della kermesse.

Già nella prima giornata di gare, Il Cqr Lazio ha ottenuto due vittorie su altrettanti incontri sulle compagini Valle D'Aosta e Abruzzo, conquistando immediatamente la possibilità di giocarsela per il titolo italiano.

Il Trofeo delle Regioni per la Federazione Italiana Pallavolo rappresenta un appuntamento importantissimo, basti pensare che la prima edizione del Trofeo delle Regioni risale al lontano 1982, e negli anni è diventata la più importante delle competizioni italiane di pallavolo giovanile, rappresentando il culmine dell'attività portata avanti a livello territoriale e regionale. In passato molti campioni azzurri hanno preso parte al Trofeo delle Regioni, conservando ricordi speciali di un'esperienza non solo legata al volley, ma caratterizzata anche da momenti di socializzazione e condivisione: valori che sono alla base del mondo della pallavolo.

In bocca al lupo ragazzi e forza Cqr Lazio!

Tuscania Volley