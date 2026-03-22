Tuscania non si ferma, 3-0 a Santa Croce e primato consolidato

Partita combattuta con due set ai vantaggi, la capolista resiste alla Codyeco Lupi e allunga in classifica, sabato sfida al Camaiore al PalaOlivo

22/03/2026 - 11:26



TUSCANIA - La Maury's Com Cavi Tuscania torna dalla trasferta toscana con l'intera posta in palio per essersi imposta con il massimo scarto su una Codyeco Lupi Santa Croce davvero coriacea che per larghi tratti del match ha messo spesso in difficoltà la capolista. Basti pensare che ben due dei tre parziali si sono conclusi ai vantaggi (30/32 il primo e 25/27 il terzo), set in cui i padroni di casa sono stati addirittura sempre avanti fino alle battute finali.

Al fischio di inizio dei signori Aleo e Fiori, coach Luca Bocini schiera i padroni di casa con Mignano al palleggio con Rocca opposto, Maletaj e Matteini schiacciatori, Peruzzi e Baldini centrali Bini libero. Victor Perez Moreno risponde con Marrazzo in regia e capitan Buzzelli opposto, Fantauzzo e Borzacconi di banda, Simoni e Festi al centro, Rizzi libero.

Rocambolesco il primo parziale. Dopo l'equilibrio iniziale, sono i padroni di casa a trovare la fuga grazie ad un muro davvero efficace insieme alla precisione dai nove metri. Nonostante il 19/9, massimo vantaggio, il Tuscania però non si scompone e inizia a risalire nel punteggio anche se a questo punto la reazione appare sicuramente tardiva. Ad invertire l'andamento del match ci pensa invece l'ace di capitan Buzzelli (21/14) seguito poi dai due di Borzacconi che riportano sotto gli ospiti (22/18). Il muro di Simoni completa la rincorsa (24/24). Bellissimo poi il punto a punto finale chiuso da un bel primo tempo dello stesso Simoni (30/32).

Nel secondo parziale Tuscania prende subito il largo (6/16). È poi Fantauzzo a mettere a terra il 16/25 che chiude il set dopo che Perez Moreno ha fatto entrare Pieri per Borzaccoini, De Angelis per Buzzelli e Ottaviani per Marrazzo.

Sembra fatta per Rizzi e compagni che però non hanno fatto i conti con la voglia di riscatto dei padroni di casa. Il terzo set offre infatti un entusiasmante punto a punto con Santa Croce sempre avanti. Fino a che prima Fantauzzo sigla il sorpasso (25/26) e poi Festi mura un attacco e chiude set e incontro (25/27).

Grazie a questo successo Tuscania sale in classifica a 49 punti, sei in più di Pontedera che si aggiudica lo scontro diretto con Civita Castellana (41). Pontedera e Civita Castellana che rispetto alla capolista devono però osservare il loro turno di riposo.

Sabato prossimo la Maury's Com Cavi Tuscania sarà di nuovo in campo al PalaOlivo contro Camaiore.