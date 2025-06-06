Tuscania in casa di Grottaglie in gara due di finale play-off

Si gioca domenica alle 18

06/06/2025 - 16:50



TUSCANIA - Si concluderà domenica in Puglia l'esaltante stagione della Maury's Com Cavi Tuscania con i ragazzi di Victor Perez Moreno impegnati in gara due di finale contro Volley Club Grottaglie. Dopo la netta sconfitta subita mercoledì scorso al palazzetto dell'Olivo i bianco azzurri dovranno dare il meglio di loro per ribaltare un pronostico che a questo punto vede favoriti nella corsa per la serie A3 i loro avversari.

'Il risultato di gara 1 sembra darci poche speranze -spiega capitan Buzzelli- ma in realtà la formula di questi play-off e la competitività di queste partite lasciano ancora tutto aperto. Mercoledì non sono andate troppe cose e Grottaglie è stata brava ad approfittarne, forte dell'esperienza di giocatori di grande spessore come Fiore e Cazzaniga. Domenica è l'ultima chance e andremo giù per dimostrare innanzitutto che non meritavamo una sconfitta così e poi consapevoli dei nostri mezzi per cercare di ribaltarla. È l'ultima partita dell'anno e vogliamo onorarla al meglio, per noi, per la società e per i nostri tifosi che anche mercoledì si sono dimostrati grandiosi nel sostenerci in ogni momento'.

A dirigere l'incontro i signori arbitri Andrea Lobrace e Andrea Caronna.

Possibile starting-six degli ospiti: La Torre al palleggio con Cazzaniga opposto, Antonazzo e Caciagli al centro, Fiore e Russo di banda, Conforti libero.

Si gioca alle 18, prevista la diretta you-tube sul canale Volley Club Grottaglie.