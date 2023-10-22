Tuscania cala il tris, Foligno superata in tre set

22/10/2023 - 12:43



TUSCANIA - Tre su tre per la Maury's Com Cavi Tuscania che al Palazzetto dello Sport dell'Olivo si impone col massimo scarto sulla Italchimici Foligno.

Al fischio di inizio del primo arbitro Barbara Audone, Perez Moreno schiera in campo il Tuscania con Marrazzo in regia e Buzzelli opposto, Festi e Simoni al centro, Genna e Lucarelli di banda, Rizzi libero. Coach Provvedi risponde Gallo in regia con Scialò opposto, Bucciarelli e Merli al centro, Dipasquale e Carbone in posto quattro con Schippa libero.

La cronaca del match vede, almeno per i primi due parziali, una sola squadra in campo, quella di casa, che in entrambi prende subito il largo e chiude i parziali rispettivamente a 15 e a 19. Più combattuto il terzo set con le due squadre protagoniste di un esaltante punto a punto che si esaurisce solo nelle battute finali con capitan Buzzelli e compagni che chiudono 25/20.

Sabato prossimo la Maury's Com Cavi Tuscania farà visita alla Naturenergy Anguillara per il primo dei derby dell'Alto Lazio.

MAURY'S COM CAVI TUSCANIA - ITALCHIMICI FOLIGNO 3/0

(25/15 - 25/19 - 25/20)

Durata: '25, '28, '29

MAURY'S COM CAVI TUSCANIA: Buzzelli (cap) 11, Simoni 8, Genna 9, Festi 10, Lucarelli 11, Stoleru, Pieri, Borzacconi, Marrazzo 2, De Angelis, Rizzi (L1), Quadraroli (L2), Rogacien. All. Victor Perez Moreno, 2° All. Francesco Barbanti

ITALCHIMICI FOLIGNO: Bucciarelli 7, Dipasquale 10, Scialò 8, Carbone, Beddini, Merli 3, Gallo 1, Schippa (L1), Basco, Faba, Guerrini 2, Maracchia 3, Morosi, Buttarini (L2). All. Riccardo Provvedi, 2° All. Fabio Bovari

Arbitri: Barbara Audone e Sara Rossi

MVP: Michele Simoni premiato da Angelo Pieri, presidente Tuscania Volley