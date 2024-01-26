Tuscania, turismo sostenibile

De Carolis e Stella (FdI): Una risorsa importante per il futuro del territorio della Tuscia

26/01/2024 - 08:22



TUSCANIA - Appuntamento per lunedì 29 gennaio alle ore 17 presso l'ex chiesa di Santa Croce a piazza Basile a Tuscania, promosso dal Dipartimento Turismo di FDI Lazio.

All’incontro parteciperanno gli On. Caramanna (Resp. Naz. Turismo FDI), Trancassini (Segr. FDI Lazio), Rotelli (Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati), Sabatini (Capogruppo FDI Regione Lazio), Paterna (Presidente della Commissione Agricoltura della Regione Lazio), il sindaco di Bagnoregio Profili, il membro del Cda di ENIT Pappalardo, il vicesindaco di Tuscania, Liberati, l’assessore al Turismo, Nicolosi e il coordinatore provinciale FDI Giampieri.

'L’obiettivo dell’appuntamento è quello di esplorare e approfondire le iniziative proposte da FDI mirate a rilanciare e sostenere il comparto del turismo, con particolare attenzione al turismo sostenibile. Si tratta di un modello di turismo in grado di contribuire in modo significativo allo sviluppo economico e culturale del nostro territorio, del Lazio in generale, in una visione molto più ampia, dell’intera Italia' afferma De Carolis.

'Le misure proposte e il sostegno offerto agli operatori turistici e alle imprese del settore rappresentano un segnale di riconoscimento dell’importanza di questo settore, ma soprattutto un impegno concreto verso la promozione di un turismo che rispetti e valorizzi l’ambiente e le tradizioni locali', continua Emanuela Stella, responsabile provinciale del Dipartimento Turismo Fratelli d'Italia che coordinerà i lavori del convegno.

Il turismo sostenibile è una strategia efficace per garantire la salvaguardia e una fruizione responsabile del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale dell’Italia, una delle maggiori risorse del nostro Paese che necessita di essere valorizzato e tutelato e che deve essere trasmesso alle future generazioni.

L'argomento, di grande attualità ed importanza, verrà trattato dai numerosi illustri ospiti che interverranno lunedì 29 alle ore 17 a Tuscania.