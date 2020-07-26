Tuscania, ecco il rooster della nuova stagione

Ufficializzati i numeri di maglia della squadra di Paolo Tofoli

26/07/2020 - 18:29



TUSCANIA - Sarà una Maury’s Com Cavi Tuscania ampiamente rinnovata quella che prenderà parte alla prossima serie A3 Credem Banca. La novità più importante riguarda il cambio della diagonale palleggiatore/opposto con l’arrivo di due giocatori molto forti per la categoria: si tratta di Sebastiano MARSILI dopo due stagioni di fila a Vibo Valentia e di Hidde Boswinkel da Alessano. Da Sabaudia è arrivato il martello Cesare Gradi mentre al centro ci saranno Gabriele Ceccobello, confermato, e Massimiliano Cioffi la scorsa stagione uno dei due migliori muratori della categoria.

Importantissime conferme anche quelle del libero Domenico Pace e dello schiacciatore Antonio De Paola che daranno solidità anche nei fondamentali di seconda linea. Pronti a subentrare, il confermato Alessio Ragoni schiacciatore, il martello Ridas Suodis, tornato a Tuscania dopo l’esperienza in Sardegna e i nuovi innesti Federico Menichetti centrale, il palleggiatore Mario Catinelli e l’opposto, scuola Sir, Sebastiano Stamegna.

NUMERI DI MAGLIA 2020-2021

1 Stamegna

3 Marsili

4 Pace

5 Menichetti

6 De Paola

7 Gradi

8 Boswinkel

9 Catinelli

10 Skuodis

11 Cioffi

12 Ragoni

13 Ceccobello