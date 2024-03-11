Tuscania, conclusa la Etruscan Cup 2024

Gara riservata ai Kata di Karate e di Kobudo

11/03/2024 - 18:11



TUSCANIA - Conclusa ieri a Tuscania la prima edizione della Etruscan Cup, gara riservata ai Kata di Karate e di Kobudo (un Karate tradizionale praticato con l’utilizzo delle Antiche Armi di Okinawa: Nunchaku, Sai, Tonfa, etc.), organizzata da ASC Lazio, Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI, in collaborazione con la ASD Kaishu Tuscania del M° Ettore Morolli.

Con questa competizione, ASC Lazio, forte di una presenza capillare sul territorio viterbese, ha voluto testare la vitalità ed il dinamismo delle Società Affiliate. A giudicare dal grande successo di partecipanti e di pubblico, si è trattato di una risposta pronta e di massa che ha visto l’adesione di un gran numero di Tecnici, provenienti non solo dall’area della Tuscia, ma anche dalla Toscana e dall’area della Capitale, che con 16 Società partecipanti e oltre 200 Atleti iscritti ha portato l’Ente a decidere di ripetere ed ampliare nei prossimi anni l’esperienza appena conclusasi.

Fra gli addetti ai lavori ha destato grande curiosità l’utilizzo delle Armi Tradizionali di Okinawa che, anche se ben radicate nella storia del Karate, sono andate via via scomparendo dal panorama Nazionale. In tale contesto, consapevole che l’uno e l’altro non sono alternativi ma complementari, tra gli obiettivi a breve termine che l’ASC Lazio si è posta, c’è proprio lo sviluppo in parallelo del Karate Tradizionale e di quello Sportivo.

L’impeccabile organizzazione e la grande professionalità del collegio arbitrale che ha caratterizzato l’intero Evento, non è stata d’ostacolo alla creazione di un ambiente accogliente e familiare che ha colpito in maniera estremamente favorevole le Società partecipanti e i tecnici intervenuti. Questi ultimi, tornando alle rispettive sedi con il sorriso sulle labbra e colmi di soddisfazione, hanno unanimemente manifestato il desiderio di una replica. Il nuovo appuntamento con la Etruscan Cup è, quindi, fissato per il 2025.

Ringraziamo la Dirigenza del Tuscania Volley che ha permesso lo svolgersi della manifestazione e Renato Casali che ha saputo sottolineare con la sua fotografia i momenti salienti della competizione..

1) AKIRAMENAI ASD - M° Marcello CESARETTI - Piansano (VT)

2) ANTHEA ASD - M° Giulio GRILLO - Roma

3) BLUE TEAM ASD - M° Paolo Mammarella - Pavona (RM)

4) DOSHINKAN BUDOKAI - M° Giuseppe CARVONE - Vetralla (VT)

5) FATAMORGANA ASD - M° Carlo BARRECA - Tarquinia (VT)

6) IZUUMI DOJO - M° Paola POLEGRI - Montefiascone (VT)

7) KAISHU ASD - M° Ettore MOROLLI - Roma

8) KARATE TEAM - M° Vincenzo RICCARDI - Ladispoli (RM)

9) KEIKENKAI ASD - M° Sergio VALERI - Viterbo

10) K PROJECT ASD - M° Fabio VERDONE - Roma

11) POLITINI ASD - M° Guido POLITINI - Viterbo

12) SEISHINKAN ASD - M° Luca LAEZZA - Ronciglione (VT)

13) STUDIO KARATE WADO RYU - M° Christian MECAROZZI - Pitigliano (GR)

14) TYRSENIA SPORTING CLUB - M° Antonio ALTIERI - Cerveteri (RM)

15) WU DE ACCADEMY - M° Stefano PIOLI - Roma

16) YUUSHIKAN ASD - M° Fabio GENTILESCHI - Acquapendente (VT)