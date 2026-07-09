Turismo e laghi nella Tuscia: in arrivo i fondi regionali per Bolsena e Vico

Il consigliere Giulio Zelli commenta lo stanziamento di 1 milione di euro per i Comuni lacuali del Lazio: Risorse concrete per migliorare i servizi e l'accoglienza sulle nostre spiagge

09/07/2026 - 06:43



BOLSENA - “Lo stanziamento di 1 milione di euro a favore dei Comuni lacuali del Lazio rappresenta un intervento concreto e utile per sostenere territori che vivono anche della stagionalità turistica e delle attività legate ai litorali balneabili. Migliorare l'accessibilità, la qualità dei servizi e la fruizione delle spiagge lacuali significa rafforzare l'economia locale, valorizzare l'ambiente e offrire un'accoglienza più ordinata e sicura a cittadini e visitatori”. A dichiararlo, in una nota, il consigliere regionale Giulio Zelli, presidente della commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio.

“Si tratta - spiega Zelli - di un provvedimento importante, che coinvolge 23 amministrazioni comunali e che distribuisce le risorse con criteri chiari, fondati per il 30% sulla popolazione residente e per il 70% sull'estensione degli arenili balneabili. È un metodo trasparente e coerente, capace di tenere insieme equità, programmazione e attenzione alle specificità dei singoli territori”.

“Per i laghi del Lazio, e per realtà come Bracciano, Bolsena, Vico, nella Tuscia, e località regionali come Turano, Salto e Nemi, questi interventi rappresentano un'opportunità concreta per migliorare la qualità dell'offerta turistica e la vivibilità dei luoghi. È una scelta che guarda allo sviluppo locale, alla tutela del paesaggio e alla crescita di comunità che hanno nel rapporto con l'acqua un elemento identitario e strategico”.

“Ringrazio la struttura regionale - conclude il presidente - per il lavoro svolto e considero questo intervento un segnale positivo per tanti Comuni che, soprattutto nei mesi estivi, si trovano a gestire un flusso importante di presenze e a garantire servizi adeguati. Investire sui litorali lacuali significa investire sul futuro di questi territori”.