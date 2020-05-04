Turismo, quali strategie per ripartire?

Se ne parla con il sottosegretario alle attività cultura in una videconferenza organizzata da Luisa Ciambella (Pd)

04/05/2020 - 15:11



VITERBO - Una Netflix per la cultura e il turismo: riflessioni e proposte per la ripartenza è il tema di un incontro in videoconferenza organizzato per martedì 5 maggio alla 17 dal Pd sulla piattaforma Zoom (https://us02web.zoom.us/j/89783939277).

Partecipano Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario alle attività culturali, la deputata Patrizia Prestipino, Luisa Ciambella dell’assemblea nazionale del Pd, Claudio Moscardelli della direzione nazionale del Pd, Eugenio Patanè, presidente della commissione trasporti della Regione Lazio, il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, l’assessore di Trevignano Luca Galloni, Matteo Monaco, consigliere comunale a Cittaducale, e Carlo Cotticelli dell’assemblea nazionale del Pd.