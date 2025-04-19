Turismo, eventi e commercio

Fdi: 'L'ennesimo disastro dell'amministrazione Frontini'

19/04/2025 - 15:33



VITERBO - Alla vigilia di una delle stagioni più importanti dell'anno per il turismo, il commercio e la vivacità culturale del territorio, l'amministrazione comunale conferma, ancora una volta, la sua totale inadeguatezza. Nessuna visione strategica, assenza di programmazione, comunicazione inesistente: è questo il biglietto da visita che la città offre a cittadini e visitatori.

Nel pieno di una fase cruciale, con ponti e festività alle porte, il centro storico si presenta impreparato e disorientato: nessun calendario ufficiale di eventi, nessuna campagna di promozione, nessuna regia che coniughi le tante risorse del nostro territorio. Anzi, l'unico segnale che arriva sono cartelloni pubblicitari obsoleti, che promuovono eventi già trascorsi, contribuendo a una percezione di trascuratezza e abbandono.

È proprio in questo scenario che, a breve, prenderà il via San Pellegrino in Fiore, una delle manifestazioni simbolo della città, per bellezza e attrattività. Eppure, anche su questo fronte regnano silenzio e immobilismo: non c'è traccia di promozione, né di informazioni utili per turisti, cittadini e operatori del settore. Viterbo è governata da un'amministrazione improvvisata che - chiacchiere, propaganda e sorrisoni a misura di selfie a parte - non ha alcuna strategia di rilancio e fa orecchie da mercante alle esigenze del tessuto sociale ed economico.

Questa non è più solo una questione di eventi mancati e di assenza di visione, ma è anche una questione di rispetto per chi vive, lavora e investe in questa città. È una responsabilità politica che non è più possibile ignorare: Viterbo merita una guida capace, competente e coraggiosa. È tempo di alzare l'asticella e cambiare passo.

Marco De Carolis

Responsabile Dipartimento Turismo FdI Lazio