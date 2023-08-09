Trucco perfetto dietro gli occhiali da vista

09/08/2023 - 16:54



Con gli anni che passano, spesso gli occhiali da vista si rendono necessari e, si scusi il gioco di parole, i cali di vista non guardano negli occhi nessuno! Non per questo, star del calibro di Jennifer Aniston e Julia Roberts, con indosso un paio di occhiali, risultano meno affascinanti. Tutto questo vale anche per le donne comuni, a patto, però, di fare attenzione al trucco, che deve essere studiato appositamente, tenendo conto degli occhiali che si indossano. Gli occhi, infatti, devono risultare valorizzati anche da dietro la lente e il risultato finale dipende da alcune scelte da fare in base alla forma e al colore della montatura e al tipo di difetto della vista da cui si è affetti.

Gli occhiali da vista sono accessori che entrano a far parte del proprio volto proprio come un qualsiasi altro connotato e, dunque, non possono essere ignorati quando si progetta il proprio make-up. Disponibili ormai in moltissime forme e colori, essi devono trasformarsi in un vero alleato di bellezza e, a tal proposito, alcune regole vanno tenute a mente. Ad esempio, in fatto di colori, non bisogna mai esagerare, ma nemmeno esagerare troppo la stessa cromia.

Il colore intorno agli occhi deve staccare da quello degli occhiali, in modo che i primi risultino più evidenti, mentre la montatura può essere in pendant con il colore delle labbra. Ecco quindi che, se si è affezionate a certi colori di ombretto o rossetto, bisognerebbe tenerne conto quando si cambiano gli occhiali da vista. In quel momento, avere una panoramica completa delle montature per occhiali da vista online è molto utile per provare ad immaginare come potrebbe essere il proprio futuro occhiale. Per farlo, ci si può collegare, ad esempio, a VistaExpert, l'ormai conosciutissimo e-commerce specializzato in occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambino, da scegliere tra le migliori marche, per qualità e popolarità. Prezzi scontati ed un servizio di consegna rapido, oltre alla vasta gamma, finiranno per convincere non solo a farsi un'idea, ma ad acquistare gli occhiali proprio su questo sito!.

Tornando al trucco, va detto che anche il tipo di difetto della vista che costringe a portare gli occhiali è determinante per orientare il trucco. In caso di miopia, per enfatizzare lo sguardo, è possibile utilizzare una matita dello stesso colore dell'ombretto e, se invece si opta per l'eyeliner, è bene non tracciare una linea troppo spessa. Le astigmatiche, le presbiti e le ipermetropi possono applicare la tecnica dello smokey-eye, per caratterizzare lo sguardo dietro l'occhiale.

Anche la forma della montatura incide sul tipo di trucco da scegliere: quando è arrotondata è bene allungare l'occhio con l'eyeliner, mentre gli occhiali cat eyes potranno richiedere un trucco più 'rotondo', così come quelli squadrati richiederanno un trucco più sfumato.