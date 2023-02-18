Trofeo Interregionale ACSI di pattinaggio artistico sabato 18 e domenica 19

Al centro sportivo Parrocchiale Sacro Cuore

18/02/2023 - 09:10



VITERBO - Il Centro Sportivo Parrocchiale Sacro Cuore sarà teatro del Trofeo Interregionale ACSI di pattinaggio artistico, sabato 18 e domenica 19, a questa manifestazione organizzata dall’ente di promozione sportiva ACSI in collaborazione con l’ASD Libertas Pilastro ’92 sono iscritti circa 160 atleti dai 6 ai 20 anni, divisi per età e difficoltà nelle specialità di singolo, solo dance e coppie artistico.

Hanno aderito all’evento 14 società di Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio: Patt. Art. Sermonte (PG), Patt. Art. Spello (PG), ASD New Star (PG) Los Angel’s Trevi (PG), ASD Castrum (TE) ASD Cras Palombina (AN), Red Green (TR), ASD Pattinavalia(RM), Polisportiva Trullo (RM), ASD Montecompatri (RM), Polisportiva Ardita Bomarzo-Rieti, Stella Azzurra (VT), Star Roller (VT), e naturalmente Libertas Pilastro ’92 organizzatrice.

Oltre agli atleti saranno premiate anche le prime tre società classificate, a tutti i partecipanti “in bocca al lupo”in questa prima manifestazione a Viterbo dell’Ente ACSI,ringraziamenti vanno ad atleti e le loro famiglie, Istruttori, dirigenti, giudici di gara, medico e collaboratori a vario titolo.