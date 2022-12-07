Trofeo internazionale 'il Magnifico': un podio tutto viterbese

Tre giovani allieve della scuola alberghiera di Viterbo stravincono al Campionato italiano Pizza in Tour

07/12/2022 - 15:09









VITERBO - La Scuola Alberghiera di Viterbo ha partecipato al Campionato Italiano “Pizza in Tour” all’interno del trofeo internazionale di pizza “Il Magnifico” dedicato alle scuole alberghiere del Lazio.

Accompagnati dallo chef Fabio Sabatini e dal Pizza Chef Alessio Rossi detto “Ciccio” le allieve e gli allievi della Scuola Alberghiera si sono distinti all’interno della competizione che affronta tante categorie – dalla classica, alla veloce fino alla gourmet – tutto sempre sotto l’amore per la pizza.



Alla fine della competizione il podio è tutto viterbese: prima classificata Martina Petretti; seconda classificata Chiara Ciambella e terza classificata Elena Olimpi, rispettivamente le prime del terzo anno di cucina e la terza classifica frequentante il secondo anno, sempre alla Scuola Alberghiera di Viterbo.

Le allieve hanno portato in gara i sapori della nostra terra: per realizzare le proprie creazioni sono stati utilizzati esclusivamente prodotti locali della Tuscia.

La giuria della competizione era capitanata dal Pizza Chef campione del mondo 2022 Paolo Moccia e dal pluricampione del mondo Pizza Chef Leone Coppola.

“È stata una bellissima esperienza. Una competizione di alto livello che ha visto le nostre allieve finire sul podio, simbolo di passione, impegno e l’alto livello di preparazione che si può raggiungere frequentando i nostri percorsi di formazione professionale. Ma tutti i ragazzi sono stati bravissimi.” – affermano i docenti Sabatini e Rossi. “Abbiamo cercato di valorizzare i grandi prodotti che ci regala la Tuscia proponendoci di essere nel nostro piccolo degli ambasciatori della nostra provincia attraverso la pizza.”



