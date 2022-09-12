Trofeo Falisci: 126 atleti al via

La 14esima edizione si conclude con un successo

12/09/2022 - 14:08



CIVITA CASTELLANA - Ottima giornata di sport in occasione del 14° Trofeo dei Falisci edizione 2022,che l’Atletica Alto Lazio atletica leggera da ormai 14 anni mette in programma questa manifestazione, tranne il 2020 a causa della pandemia, con la collaborazione ed il Patrocinio del Comune di Civita Castellana, il patrocinio del CONI Regionale LAZIO, della FIDAL Lazio, insieme ai vari sponsor che hanno ancora voluto sostenere la nostra iniziativa ed inserito nei festeggiamenti dei S.S. Marciano e Giovanni, si è svolto presso i Giardini Baden Powell in Via Roma, presso il Forte Sangallo e il Duomo dei Cosmati. La manifestazione è stata portata a termine nel migliore dei modi. Tutto si è svolto nel rispetto delle normative vigenti, con iscritti a numero chiuso.

137 gli atleti iscritti alla gara competitiva di 10 km, si sono presentati in 126 al via e dopo il ritiro del pettorale e del cip TDS la gara ha preso il via regolarmente alle ore 09:30, come da programma, il Sindaco Luca Giampieri ha dato formalmente il via alla gara, che si svolge su un percorso cittadino ed extra cittadino, sempre nel comune di Civita Castellana,

La splendida giornata di fine estate ha contribuito alla perfetta e piacevole riuscita della manifestazione, sotto il controllo del GGG di Viterbo e dei tecnici TDS.

Questi i primi tre uomini e le prime tre donne giunti al traguardo: 1° Sergio ERRICO EDER 34’17” Run &Smile; 2° ANDREA ROFENA 35’27” A.T. Running; 3° Gianluca FANELLI 35’29 asd A.T. Running; DONNE: 1^ PATTA PAOLA 38’59” Pod. Solidarietà; 2^ Virginia ARNAUD 43’54” Atl Nepi; 3^ Monica SANTINI 44’12” Alto Lazio

Le prime società per numero di arrivati: 1^ ATETICA. ALTO LAZIO; 2^ SORUNNERS; 3^ A.T. RUNNING; 4^ RUNNERS CANINO.

Ottimamente si sono piazzati gli atleti della società organizzatrice ALTO LAZIO con Martelletti Stefano 1° maschio e 5° classificato tra gli uomini e Monica Santini 1^ donna dei civitonici e 3^ tra le donne, tutti gli altri atleti della Società si sono particolarmente in evidenza, sia a livello maschile che femminile.

Quasi tutti gli atleti sono stati premiati per categoria e tutti sempre nel rispetto delle norme, hanno ricevuto il proprio pacco gara, con maglia e cappellino della manifestazione, ristoro e gadget vari. Si ringrazia il Dott.ssa CHIARA BERNARDI medico della manifestazione, la Croce rossa di Civita Castellana, la Polizia Municipale, il gruppo Protezione Civile e tutti coloro hanno contribuito all’ottima riuscita dell’evento. Iscrizioni e cronometraggio a cura del Corrintuscia e TDS, e la giuria della FIDAL GGG di Viterbo.

Le premiazioni sono state effettuate dal Sindaco di Civita Castellana dott. Luca Giampieri e dall’Ass.re Lorena Sconocchia alla presenza degli atleti e delle società partecipanti.

Si dà appuntamento al prossimo anno per la 15^ edizione del Trofeo dei Falisci, mentre a breve inizieranno gli ormai consueti da moltissimi anni, i CORSI di Atletica per tutte le categorie, presso la palestra dell’ITIS- Midossi in Via Petrarca a Civita Castellana.