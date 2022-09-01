Trofeo dei Falisci domenica 11 settembre

Partenza ore 9.30

01/09/2022 - 10:50



Civita Castellana - Per il quattordicesimo anno consecutivo la società di Atletica leggera ALTO LAZIO ASD organizza l’evento, in collaborazione e sotto il Patrocinio del Comune di Civita Castellana e del CONI Regionale Lazio. Il Trofeo dei Falisci giunto alla 14^ edizione, sulla distanza di 9,8 Km, tappa del CORRINTUSCIA 2022, con validità e regolamenti FIDAL e cronometraggio elettronico con chip, inserito nei festeggiamenti dei S.S. Marciano e Giovanni, si svolgerà a Civita Castellana presso i Giardini Baden Powell in Via Roma, presso il Forte Sangallo e il Duomo dei Cosmati.

Il ritrovo è fissato per le ore 08:00 con partenza della gara alle ore 09:30 ed arrivo sul ponte adiacente il Forte Sangallo che ben si presta a questo tipo di manifestazione in uno scenario eccezionale con il monte Soratte sullo sfondo, ancora più interessante dal punto di vista sportivo e visivo, infatti in questa zona di Civita Castellana il colpo d’occhio è eccezionale dal punto di vista storico e paesaggistico.

Di contorno alla manifestazione ci saranno anche una non competitiva aperta a tutti. La manifestazione organizzata dall’Atletica ALTO LAZIO ASD e in collaborazione con la Fidal, il Coni, la UISP e diversi sponsor locali che in vario modo contribuiscono allo svolgimento della manifestazione, si è avvalsa anche quest’anno di una Azienda locale, Chiodetti Formaggi, leader nella preparazione dei vari premi alimentari previsti.

Questa 14^ edizione è ancora più ricca di premi e categorie con pacco gara ai primi 200 atleti/e iscritti, premi con cesti alimentari e coppe ai primi 3 assoluti uomini e le prime 3 assolute donne, premi per i primi 5 atleti di ogni categoria, sia maschile che femminile, 16 categorie previste (10 maschili e 6 femminili), premi alle prime tre società ospiti con almeno 20 atleti arrivati, ristoro ai 5 Km. Si ringraziano per la collaborazione tutte le Forze dell’Ordine che interverranno, la Polizia Municipale insieme alla Croce Rossa di Civita Castellana e al Medico di Servizio che garantiranno la sicurezza sul percorso e all’arrivo, più tutti gli amici sportivi e tutto lo staff della ALTO LAZIO ASD Atletica, che come sempre daranno un notevole contributo collaborativo per far si che la manifestazione riesca nel migliore dei modi. Ulteriori info sulla pagina facebook di ALTO LAZIO ASD e la pagina instagram @trofeo_dei_falisci_2022.

A breve riprenderanno i Corsi di Atletica giovanile che l’Associazione Atl. ALTO LAZIO asd da oltre 30 anni organizza con inizio circa a metà settembre, dalle ore 16:30 alle 18:30 nei giorni di lunedì e mercoledì presso la palestra dell’I.T.I.S. Midossi in via Petrarca a Civita Castellana.