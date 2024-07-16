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Tris di nuovi acquisti per il Flaminia Calcio: arrivano Mazzon, Mattei e Mariani
Il direttore sportivo Stefano Scardala rinforza centrocampo e difesa
16/07/2024 - 20:05

CIVITA CASTELLANA - L’Asd Flaminia Civita Castellana dà il benvenuto a Fabrizio Mattei, Alessandro Mariani e Matteo Mazzon. Continua la campagna acquisti per la società rossoblu in vista degli importanti obiettivi per la prossima stagione. Il direttore sportivo Stefano Scardala porta a termine tre operazioni in entrata che rinforzano centrocampo e difesa.

Proprio a centrocampo arriva Mattei, classe 2004, che si è fatto notare per le sue qualità nell’ultimo campionato giocato in Eccellenza con il Città di Castello. È stato raggiunto l’accordo anche per i due terzini sinistri, classe 2006, Alessandro Mariani e Matteo Mazzon, provenienti rispettivamente dall’Under 18 della Lazio e dal Terracina in Eccellenza.




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