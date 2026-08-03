Trevinano protagonista ai Campionati Italiani di Tiro di Campagna: brillano Alberto e Antonio Paioli

Padre e figlio in evidenza con la selezione dell'Umbria a Fara Sabina: argento per Antonio tra i Seniores e bronzo per Alberto nella categoria Master

03/08/2026 - 16:00



ACQUAPENDENTE – La frazione aquesiana di Trevinano festeggia gli ottimi risultati ottenuti da Alberto Paioli e dal figlio Antonio al 12° Campionato Italiano di Tiro di Campagna, disputato presso il Centro Federale Torre Baccelli di Fara Sabina, in provincia di Rieti.

I due tiratori hanno rappresentato la selezione della Regione Umbria nella competizione nazionale, che ha visto confrontarsi le rappresentative di Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Toscana e Umbria nelle prove sulle distanze di 50, 100 e 200 metri.

Grande soddisfazione soprattutto per Antonio Paioli, protagonista nella categoria Seniores, dove ha conquistato un prestigioso secondo posto, arrendendosi soltanto al laziale Guido Granier.

Ottima prova anche per Alberto Paioli, che nella categoria Master ha centrato il terzo gradino del podio. La gara è stata vinta dal compagno di squadra Carlo Arcangeli, mentre al secondo posto si è classificato il laziale Giuseppe Cavallo.

L'organizzazione della manifestazione è stata curata nei minimi dettagli grazie al lavoro dei direttori di gara Giuseppe Cerullo, Giuseppe Bellucci, Stefano Salvatori e Mariarosaria Antonucci, supportati dall'intero staff del Poligono Torre Baccelli.

La cerimonia di premiazione è stata aperta dal delegato federale Umberto Fronzetti, che ha portato ai presenti il saluto del Coordinatore nazionale delle discipline di tiro Francesco Citriniti, assente per impegni istituzionali e rappresentato dal vice coordinatore della Commissione Tiro Cosimo Velella e dai commissari Ernesto Cupini e Gazmir Gjishiti.

Per Trevinano e per il territorio di Acquapendente si tratta di un risultato di grande prestigio, che conferma il valore e la passione di una famiglia capace di distinguersi ai massimi livelli del tiro di campagna nazionale.