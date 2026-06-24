Trevinano ospita lo Slow Move Fest, tre giorni dedicati al turismo lento

Dal 26 al 28 giugno oltre 50 attività gratuite tra escursioni, degustazioni, laboratori, usica, incontri e visite guidate per valorizzare il territorio tra Lazio, Toscana e Umbria

24/06/2026 - 10:59



ACQUAPENDENTE - C’è grande attesa per l’inizio della prima edizione dello Slow Move Fest, il festival del turismo lento in programma da venerdì 26 a domenica 28 giugno a Trevinano (Acquapendente), il borgo sospeso tra Lazio, Toscana e Umbria.

'Lo Slow Move Fest – dichiara Alessandra Terrosi, sindaca di Acquapendente – rappresenta un momento fondamentale per il nostro territorio. Ringrazio Slow Food Viterbo e Tuscia per aver ideato questa iniziativa, capace di toccare molteplici aspetti della nostra comunità, coniugando l'approccio esperienziale e turistico alla valorizzazione profonda della vita autentica del borgo. Saranno tre giorni intensi e ricchi di energia, animati da musica, mercatini, laboratori all'aria aperta e convegni di grande interesse”.

“Voglio sottolineare – continua la Terrosi – che tutti questi appuntamenti, curati dal partner che abbiamo scelto per rendere Trevinano 'il borgo più gustoso d'Italia', non costituiscono affatto un traguardo isolato. Questa manifestazione non segna la conclusione del progetto di rigenerazione 'Trevinano Ri-Wind', ma l’avvio concreto di una serie di attività e collaborazioni che Slow Food continuerà a portare avanti stabilmente negli anni a seguire. Mettiamo al centro Trevinano e la sua gastronomia per farne un laboratorio permanente. Inoltre, la vera forza di questo festival risiede nella sua capacità di fare rete. Le iniziative non si limitano alla sola Trevinano, ma abbracciano e valorizzano l'intero territorio di Acquapendente, toccando anche Torre Alfina e la stessa Acquapendente con la collaborazione delle realtà associative dell'intero territorio. Fin dall'inizio c’è stata la precisa volontà di creare una sinergia diffusa e una distribuzione degli eventi, estendendo i benefici culturali a tutto il nostro comprensorio”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente di Slow Food Viterbo e Tuscia Luigi Pagliaro: “Per noi di Slow Food che promuoviamo il cibo buono, pulito e giusto, ma anche un’autentica rigenerazione dei borghi e la tutela dei paesaggi, lo Slow Move Fest costituisce un’opportunità di promozione di un’alternativa possibile allo spopolamento delle aree interne che posseggono tesori rigeneranti anche per chi non vi abita. In tal senso ringrazio l’Amministrazione comunale di Acquapendente e tutte le associazioni e persone del territorio per la fiducia e il coinvolgimento in questa manifestazione in programma a Trevinano e dintorni che di giorno in giorno si è arricchita di tante idee e attività fino a connotarsi come un vero e proprio Festival del turismo lento, in grado di proporre oltre 50 experience gratuite che spaziano dall’escursionismo a piedi o in bici o a cavallo nella Riserva del monte Rufeno alle visite culturali guidate ad Acquapendente e al Castello di Torre Alfina, dalle molteplici attività esperienziali per bambini alle esibizioni musicali e degli artisti di strada, dal workshop e mostra di fotografia del paesaggio alla masterclass sul turismo lento, dalle degustazioni guidate di vini e prodotti del territorio, agli show cooking e alla presentazione della scuola internazionale di cucina di Iside De Cesare. Un programma per tutti i gusti con numerose piacevoli sorprese”.

La manifestazione è organizzata da Slow Food Viterbo e Tuscia per il Comune di Acquapendente nell’ambito del progetto Ri-Wind, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (NextGenerationEU).

L’intero programma è consultabile sul sito www.slowmovefest.it dove è possibile prenotare la partecipazione gratuita alle attività, disponibili fino a esaurimento dei posti.

SLOW MOVE FEST - Programma

VENERDÌ 26 GIUGNO

Dal 26 al 28 giugno INVASIONE DIGITALE A TREVINANO

Fotografa il Festival e partecipa al Contest #slowmovefest_fiafers Tagga @fiafers e @trevinanoriwind

Scegli tu tra le oltre 50 esperienze dei 3 giorni dello Slow Move Fest cosa vuoi ricordare? Il paesaggio, le emozioni, il buon cibo, gli incontri, i protagonisti, i borghi, l’arte, la natura?

Immortala e tagga le tue immagini. Le prime tre foto premiate per ogni categoria entreranno a far parte della mostra diffusa dello Slow Move Fest 2027 e il miglior scatto vincerà un week-end a Trevinano.

-Ore 16,00 “BAGNO DI FORESTA” ALLE PENDICI MONTE RUFENO

Riserva Monte Rufeno

Il “forest” bathing non è una passeggiata veloce o un'escursione sportiva, ma un’attività meditativa e sensoriale: invita a rallentare, respirare profondamente, ascoltare i suoni del bosco e immergersi con tutti i sensi nell’ambiente naturale. Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che trascorrere del tempo tra gli alberi riduce lo stress, migliora l'umore e potenzia il sistema immunitario.

Ritrovo ad Acquapendente in piazza della Cattedrale del Santo Sepolcro (trasferimento in Riserva gratuito con navette) / Durata 2 ore + trasferimento con navetta – Distanza: 3,5 km

Iscrizioni: www.slowmovefest.it (Ingresso gratuito su prenotazione fino a massimo 15 persone, non sono ammessi animali) - Info: 348.2827430 Moica Piazzai

-Ore 16,00 LABORATORIO DI CIANOTIPIA E VISITA GUIDATA TEMATICA SUGLI ERBARI

Torre Alfina, Museo del Fiore

Un laboratorio a metà tra scienza e creatività per scoprire l'antica stampa solare e sperimentare modi unici, artistici e originali di dare vita al proprio erbario.

Torre Alfina, Ingresso n.4 della Riserva Naturale Monte Rufeno / Durata 2 ore

Iscrizioni: www.slowmovefest.it (Ingresso gratuito su prenotazione fino a massimo 15 persone). Info: 388 8568841

-Ore 17,00 INAUGURAZIONE DELLO SLOW MOVE FEST

-Ore 17,15 INAUGURAZIONE MOSTRA DIFFUSA DEL CONTEST FOTOGRAFICO

Trevinano, centro storico

Inaugurazione della MOSTRA DIFFUSA #raccontaleterrelente_fiafers a cura FIAFers e @trevinanoriwind delle foto vincitrici e selezionate dai giurati Andrea Burla e Debora Valentini

-Ore 17,30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO “TREVINANO: TERRE, PODERI E SAPORI”

Trevinano, Piazza del Comune

Inaugurazione e presentazione del libro “Trevinano: terre, poderi e sapori”.

Intervengono: Alessandra Terrosi, sindaco di Acquapendente; Luigi Pagliaro, presidente di Slow Food Viterbo e Tuscia; Alessandro Ceccarelli, presidente della Cooperativa di Comunità e della Proloco di Trevinano; Iside De Cesare, chef e titolare del ristorante “La Parolina”; Gianfranco Delli Campi, storico ristoratore già titolare dell’omonima osteria. Intervengono gli autori del volume: Adio Provvedi, gastronomo, e Antonio Quattranni, scrittore ed esperto di cultura del territorio. Iscrizioni: www.slowmovefest.it (Ingresso gratuito su prenotazione fino a massimo 55 persone, a chi si prenota sarà donato il volume), Info: 335.318537

-Ore 17,30 LABORATORIO PER BAMBINI “LA BIODIVERSITÀ DIVENTA COLORE”

Trevinano - Area Bambini

Nel laboratorio i ragazzi avranno la possibilità di estrarre colori vegetali naturali dagli ortaggi, capirne le caratteristiche e il riconoscimento. I pigmenti vegetali verranno utilizzati per la pittura e la creazione di un linguaggio artistico. Al termine una piccola mostra dei lavori dei partecipanti

Iscrizioni: www.slowmovefest.it (Ingresso gratuito su prenotazione fino a massimo 15 persone) - Info: tel. 335.6967463.

-Ore 17,30 TREKKING URBANO “ACQUAPENDENTE E LA VIA FRANCIGENA”

Acquapendente

Un percorso dedicato all’antica strada dei pellegrini che attraversa la città e ne ha segnato la storia. Attraverso racconti di santi, viandanti e figure celebri come San Rocco, l’itinerario restituisce il fascino spirituale e umano della Via Francigena.

Ritrovo Acquapendente, Giardinetti di Porta Fiorentina / Distanza 5 km, durata 2,30 ore. Iscrizioni: www.slowmovefest.it (ingresso gratuito su prenotazione fino a massimo 15 persone). Tel. Elena Ronca tel. tel. 320.3149587

-Ore 17,30 FOTOGRAFARE IL PAESAGGIO AL TRAMONTO E ALL’ORA BLU: CON ANDREA BURLA, FOTOGRAFO DI PAESAGGIO E AMBASSADOR NISI ITALIA

Prevista parte teorica e parte sul campo (camminata di circa 4/5 km A/R)

Ritrovo alle 17.30 presso Agriturismo gli Alberelli (via Predio Donna Ippolita 25 - Trevinano)

Durata 4 ore. Programma dettagliato fornito ai partecipanti. Iscrizioni: www.slowmovefest.it (ingresso gratuito su prenotazione fino a massimo 12 persone. Info: Debora Valentini 333.5466614

-Ore 18,00 PERCORSO ENOGASTRONOMICO CON PRODOTTI E PRODUTTORI DEL TERRITORIO

Trevinano, vie e piazze del centro storico

Degustazione gratuita itinerante alla scoperta dei prodotti e produttori del territorio (fino alle ore 19).

Iscrizioni: www.slowmovefest.it (Ingresso gratuito su prenotazione fino a massimo 50 persone)

-Ore 19,00 DEGUSTAZIONE DI VINI DELLE TERRE DI CONFINE

Trevinano - Area Degustazioni

I sommelier della FISAR accompagneranno i partecipanti alla scoperta dei vini del territorio

Iscrizioni: www.slowmovefest.it (Ingresso gratuito su prenotazione fino a massimo 15 persone). Info: Claudio Sarti 339.4926101

-Ore 20,00 ESCURSIONE A PIEDI “LA NOTTE DELLE LUCCIOLE' CON CENA ALL’HOSTERIA DI VILLALBA

Riserva Monte Rufeno

Suggestivo itinerario in notturna nella Riserva del Monte Rufeno partenza e ritorno all’Hosteria di Villaba dove è prevista la cena a menù fisso di 25 euro. Portare con sì una torcia, scarpe da trekking e abbigliamento comodo

Ritrovo all’ Hosteria di Villalba - Distanza: 7 km – Durata dell’escursione: 2 ore

Iscrizioni: www.slowmovefest.it (Partecipazione gratuita per l’escursione con prenotazione fino a massimo 40 persone. Contributo e prenotazione richiesti per la cena). Info: Sergio Pieri, tel. 339.2680840

-Ore 19,00 STREET FOOD AGRICOLO DI TREVINANO E DELLE VALLE DEL PAGLIA

Trevinano, vie e piazze del centro storico

Prodotti del territorio e ricette della tradizione con produttori locali e della Tuscia

(ingresso libero)

-Ore 21,30 MUSICA FOLK E BALLI CON I MISTICANTI

Trevinano, vie e piazze del centro storico

Musica itinerante con balli in piazza del Comune e lungo le vie del centro storico di Trevinano

(ingresso libero)

-Ore 22,00 CAMPFIRE 'STORIE DI VIAGGIO'

Riserva Monte Rufeno, Casale Tigna

I bikers del Cycling Club Cicli Pigneto APS raccontano le loro esperienze di turismo lento

Iscrizioni: www.slowmovefest.it (Ingresso gratuito su prenotazione fino a massimo 25 persone)

SABATO 27 GIUGNO

-Ore 7,00 SUNRISE YOGA

Riserva Monte Rufeno, Casale Tigna

Accoglieremo il nuovo giorno con pratiche energizzanti e accessibili a tutti, immerse nella quiete e della luce del mattino. La sessione è progettata per risvegliare il corpo in modo graduale, migliorare la mobilità di anche, schiena e spalle, attivare la muscolatura e preparare mente e corpo alle attività della giornata. Un modo ideale per partire con energia, concentrazione e leggerezza.

Iscrizioni: www.slowmovefest.it (Ingresso gratuito su prenotazione fino a massimo 25 persone). Info: Eleonora Trani, maestra di Hatha Yoga, ig: @artemide_yoga - eleonora.trani@gmail.com

E poi Andrebbe sostituita con:

-Ore 9,00 WORKSHOP DI FOTOGRAFIA DOCUMENTARIA “IL TERRITORIO E I SUOI ATTORI” CON PAOLO MARCHETTI, PLURIPREMIATO FOTOREPORTER

Trevinano, Agriturismo Gli Alberelli, via Predio Donna Ippolita 25

Il Workshop con Paolo Marchetti si rivolge a tutti coloro che desiderano apprendere il processo intellettivo e pratico, necessario alla narrazione per immagini e nello specifico per una narrazione sul territorio e i propri interpreti. Cultura, spazi, volti, competenze e tradizioni gli elementi cruciali di un’indagine che diviene documento e storia. Approfondiremo i passaggi del linguaggio fotografico l’importanza del pensiero e la conoscenza di un metodo, prima ancora di realizzare fotografie. I lavori realizzati dai partecipanti andranno in mostra Slow Move fest 2027.

Durata: Sabato 27 giugno ore 9,00-18,30 / Domenica 27 giugno ore 9,00-18,30 (Parte teorica, parte pratica e di revisione ed editing)

Iscrizioni: www.slowmovefest.it (partecipazione gratuita su prenotazioneciano fino a massimo 8-10 persone). Per dettagli e programma completo: Debora Valentini tel. 333.5466614

-Ore 9,30 VISITA GUIDATA “ACQUAPENDENTE: LA CITTÀ DELLA CERAMICA”

Acquapendente

Un viaggio nei luoghi simbolo della tradizione ceramica locale, raccontando la storia delle antiche botteghe e di quelle moderne. La visita include l’ingresso alla sezione ceramica del museo.

Ritrovo ad Acquapendente in piazza Girolamo Fabrizio (Comune) Distanza: 3 chilometri; tempo di percorrenza: 2,30. Iscrizioni: www.slowmovefest.it (ingresso gratuito su prenotazione fino a massimo 15 persone). Info: Elena Ronca tel. 320.3149587

-Ore 9,30 13,00 MASTERCLASS “IL TURISMO LENTO NELLE AREE INTERNE”

Trevinano, Ristorante “La Parolina”

L’Azienda speciale Centro Italia della Camera di Commercio Rieti Viterbo organizza un incontro di formazione per approfondire i diversi aspetti del turismo lento.

-Ore 9,30 Saluti istituzionali

Alessandra Terrosi, sindaca di Acquapendente

Donato Ferrucci, Presidente ODAF Viterbo

Luigi Pagliaro, presidente di Slow Food Viterbo e Tuscia

-Ore 10,00 Relazioni:

“FRAGILITÀ, POTENZIALITÀ E PROSPETTIVE DEL TURISMO LENTO: AREE INTERNE OLTRE LA RETORICA DEL DECLINO” di Nicolò Passeri, agronomo

“COME VALORIZZARE E FAR APPREZZARE SAPORI, TRADIZIONI E COMUNITÀ”

Silvio Franco, docente Università degli Studi della Tuscia

“ECONOMIE DI LUOGO”

Paolo Scaramuccia, Responsabile Cooperative di Comunità Legacoop nazionale

-Ore 11,00 coffee break

-Ore 11,30 Esperienze:

NARRARE IL TERRITORIO

-Roberto Perticaroli, Team leader Slow Food Travel Monti Lepini

-Federico Mento, Esperto di valutazione di impatto per Avanzi

-Armando Nanni, Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga

Pierluigi Feliciangeli, presidente di Slow Food Rieti e Valli Reatine

-Ore 12,30 Dibattito

-Ore13,00 Conclusione e momento conviviale con I prodotti del territorio a cura della S’Osteria

Modera Stefano Gasbarra, direttore generale Azienda speciale Centro Italia

Iscrizioni: www.slowmovefest.it (partecipazione gratuita su prenotazione fino a massimo 40 persone). Info: Stefano Gasbarra tel. 0761.234270

-Ore 10:00 ESCURSIONE IN BICICLETTA “ANELLO DEL MONTE RUFENO” (LIGHT)

Superfici per lo più asfaltate. Adatto a ogni livello di abilità

Ritrovo Casale Tigna. Distanza: 26,9 km, dislivello 710 metri. Iscrizioni: www.slowmovefest.it Pranza al sacco autogestito con durata fino al pomeriggio (partecipazione gratuita su prenotazione fino a massimo 50 persone. Sono disponibili in affitto biciclette tradizionali ed elettriche). Info: Shince Thomas 370 129 2710- 0686767370 cyclingclubciclipigneto@gmail.com

-Ore 10,00 ESCURSIONE IN BICICLETTA “ANELLO DEL MONTE RUFENO” (HARD)

Gita in bici difficile. Ottimo allenamento richiesto.

Ritrovo: Casale Tigna. Distanza: 41,9 km, dislivello 1040 metri. Iscrizioni: www.slowmovefest.it

Pranza al sacco autogestito con durata fino al pomeriggio (partecipazione gratuita su prenotazione fino a massimo 50 persone. Sono disponibili in affitto biciclette tradizionali ed elettriche). Info: Shince Thomas 370 129 2710- 0686767370 cyclingclubciclipigneto@gmail.com

-Ore 15,00 VISITA GUIDATA AL BOSCO DEL SASSETO

Torre Alfina

Passeggiata fiabesca tra alberi millenari e sentieri incantati. Perfetto per famiglie, amanti della natura e della fotografia.

Ingresso: Piazzale Sant'Angelo, 19. Durata circa 2 ore– Distanza 3 km. Iscrizioni: www.slowmovefest.it (partecipazione gratuita su prenotazione, fino a massimo 20 persone).

Info: tel. 388 8568841

-Ore 15,00-17,30 VISITA GUIDATA AL CASTELLO DI TORRE ALFINA

Castello di Torre Alfina

Un luogo che è testimonianza di importanti accadimenti storici e che racchiude in sé così tante opere d’arte.

Visite guidate ogni 30 minuti. Durata 50 minuti. Iscrizioni: www.slowmovefest.it (partecipazione gratuita su prenotazione fino a massimo 10 persone). Info: tel. 388.1807074

-Ore 15,00 VERSO LA RETE DELLE COOPERATIVA DI COMUNITA’ DEL TERRITORIO

Trevinano, Ristorante “La Parolina”

I presidenti e rappresentanti delle Cooperative di Comunità del territorio si ritrovano per confrontarsi sulle criticità e opportunità della loro funzione e organizzazione per lo sviluppo locale

Iscrizioni: www.slowmovefest.it (partecipazione gratuita su prenotazione fino a massimo 30 persone). Info: Ino Kherer tel. 333.3988877

-Ore 17,00 LABORATORIO DEL GUSTO E SHOW COOKING “I LEGUMI DELL’ALTA TUSCIA”

Trevinano, Area degustazioni

Incontro con i produttori alla scoperta delle lenticchie di Onano, dei fagioli del Purgatorio di Gradoli, del Cece del solco dritto di Valentano del fagiolo Giallo della Stoppia di San Lorenzo Nuovo, il fagiolo verdolino di Acquapendente. Conduce Gianluca Forti. Al termine show cooking e degustazione con la cuoca dell’Alleanza Vittoria Tassoni.

Durata 1,30 ore. Iscrizioni: www.slowmovefest.it (partecipazione gratuita su prenotazione, fino a massimo 20 persone). Info: Vittoria Tassoni tel. 329.03006936

-Ore 17,00 LABORATORIO PER BAMBINI “DAL LATTE AL FORMAGGIO”

Trevinano - Area Bambini

Gli alimenti non vanno considerati semplici oggetti di consumo, ma frutto di un duro lavoro. La nostra società sta perdendo parte dei sapori e delle sensazioni che molti cibi devono alla loro storia e alla particolare tecnica di preparazione. Obiettivi Comprendere, mediante un’esperienza pratica, come i principi nutritivi contenuti nel latte vengono trasformati per ottenere il formaggio.

Svolgimento attività e metodologia L’attività è teorico-pratica e prevede la descrizione di come si arrivi alla produzione del formaggio. I bambini partecipano al processo di trasformazione dando vita alla loro piccola forma di formaggio. Laboratorio a cura di Alicenova.

Iscrizioni: www.slowmovefest.it (Ingresso gratuito su prenotazione fino a massimo 15 persone) - Info: tel. 335.6967463.

-Ore 17,00 VISITA TEATRALIZZATA “GRAFFITI, PRIGIONIERI E MEMORIE DELLE CARCERI VESCOVILI”

Acquapendente, Museo della Città Civico e Diocesano di Acquapendente - Via Roma 85

Un percorso tra le antiche celle dell’Episcopio, dove i graffiti dei prigionieri prendono voce attraverso il racconto di una detenuta. Un’esperienza coinvolgente tra memoria, umanità e testimonianze incise sui muri del carcere.

Iscrizioni: www.slowmovefest.it (partecipazione gratuita su prenotazione, fino a massimo 15 persone). Info: tel. 388 8568841

-Ore 17,00 ESCURSIONE A PIEDI “VISITA E DEGUSTAZIONE TRA LE VIGNE DI TREVINANO ALL’AZIENDA AGRICOLA PODERE ORTO”

Trevinano

Percorso tra le vigne nei dintorni di Trevinano con assaggi di vino e tappa presso le aziende vitivinicole dove si terranno delle degustazioni

Raduno in piazza del Comune a Trevinano. Distanza 10 km. Durata 2 ore 30 minuti. Iscrizioni: www.slowmovefest.it (partecipazione gratuita su prenotazione, fino a massimo 40 persone). Info: Info: Sergio Pieri, tel. 339.2680840.

-Ore 18,00 SUNSET YOGA

Riserva Monte Rufeno, Casale Tigna

Quando la giornata volge al termine ci ritroveremo per una pratica più rilassante e rigenerante. Attraverso movimenti dolci, allungamenti mirati e tecniche di respirazione scioglieremo le tensioni accumulate dopo le pedalate, favorendo il recupero muscolare e il rilassamento profondo. Il tramonto oﬀrirà la cornice perfetta per concludere la giornata con calma e consapevolezza.

Iscrizioni: www.slowmovefest.it (Ingresso gratuito su prenotazione fino a massimo 25 persone). Info: Eleonora Trani, maestra di Hatha Yoga, ig: @artemide_yoga - eleonora.trani@gmail.com

-Ore 18,00 PERCORSO ENOGASTRONOMICO CON PRODOTTI E PRODUTTORI DEL TERRITORIO

Trevinano, vie e piazze del centro storico

Degustazione gratuita itinerante alla scoperta dei prodotti e produttori del territorio (fino alle ore 19).

Iscrizioni: www.slowmovefest.it (Ingresso gratuito su prenotazione fino a massimo 50 persone)

-Ore 19,00 DEGUSTAZIONE DI VINI “SLOW WINE, BE HAPPY”

Trevinano - Area Degustazioni

Alessio Pietrobattista, coordinatore per il Lazio della Guida Slow Wine accompagna i partecipanti alla scoperta dei vini naturali

Iscrizioni: www.slowmovefest.it (Ingresso gratuito su prenotazione fino a massimo 20 persone).

-Ore 19,00 “USCIMMO A RIVEDER LE STELLE”

Osservatorio astronomico Monte Rufeno

Serata con cena a buffet presso l’Osservatorio astronomico Monte Rufeno realizzata in collaborazione con l’Associazione Scientifica Astronomica Nuova Pegasus e Fattorie Solidali. Iscrizioni: www.slowmovefest.it (visita all’Osservatorio e osservazione notturna gratuita su prenotazione, fino a massimo 12 persone. Contributo richiesto per cena a buffet). Info: 347.5100003 - 346.8071941

-Ore 19,00 STREET FOOD AGRICOLO DI TREVINANO E DELLE VALLE DEL PAGLIA

Trevinano, vie e piazze del centro storico

Prodotti del territorio e ricette della tradizione con produttori locali e della Tuscia

(ingresso libero)

-Ore 21,30 MUSICA FOLK E BALLI CON I MISTICANTI

Trevinano, vie e piazze del centro storico

Musica itinerante con balli in piazza del Comune e lungo le vie del centro storico di Trevinano

(ingresso libero)

DOMENICA 28 GIUGNO

-Ore 5,30 IL RISVEGLIO: SUONI ALL’ALBA TRA LA TERRA E IL CIELO

Trevinano, Piazza dei Caduti

Musica al risveglio con Marco Bandera e le sue handpan

Ritrovo presso gli archi del Castello di Trevinano. Durata 1 ora Iscrizioni: www.slowmovefest.it (partecipazione gratuita su prenotazione, fino a massimo 30 persone)

-Ore 7,00 SUNRISE YOGA

Riserva Monte Rufeno, Casale Tigna

Accoglieremo il nuovo giorno con pratiche energizzanti e accessibili a tutti, immerse nella quiete e della luce del mattino. La sessione è progettata per risvegliare il corpo in modo graduale, migliorare la mobilità di anche, schiena e spalle, attivare la muscolatura e preparare mente e corpo alle attività della giornata. Un modo ideale per partire con energia, concentrazione e leggerezza.

Iscrizioni: www.slowmovefest.it (Ingresso gratuito su prenotazione fino a massimo 25 persone). Info: Eleonora Trani, maestra di Hatha Yoga, ig: @artemide_yoga - eleonora.trani@gmail.com

-Ore 8,00 ESCURSIONE IN BICICLETTA “CASALE TIGNA LAGO DI SAN CASCIANO”

Percorso di alta difficoltà, adatto a persone molto allenate.

Ritrovo Casale Tigna - Distanza: 27,3 km – Dislivello 710 metri.

Iscrizioni: www.slowmovefest.it (partecipazione gratuita su prenotazione fino a massimo 50 persone. Sono disponibili in affitto biciclette tradizionali ed elettriche) Info: Shince Thomas 370 129 2710- 0686767370 cyclingclubciclipigneto@gmail.com

-Ore 9,00 PASSEGGIATA A CAVALLO NELLA RISERVA DEL MONTE RUFENO

Trekking a cavallo tra i boschi della Riserva in collaborazione con il Centro ippico “Il Quadrifoglio”.

Iscrizioni: www.slowmovefest.it (partecipazione gratuita su prenotazione, fino a massimo 15 persone). Info: 331.9994532 Valeria bersaglia, Centro Ippico Il Quadrifoglio

-Ore 9,30 ESCURSIONE A PIEDI “IL CAMMINO DEI TRE CONFINI”

Riserva Monte Rufeno

Escursione nella Riserva naturale del Monte Rufeno lungo un sentiero ad anello che raggiunge il 'triplo confine'; dove un cippo ricorda che siamo nel punto dove si incontrano i confini delle regioni Umbria, Lazio e Toscana. Al termine per chi lo desidera pranzo al Casale Tigna.

Ritrovo al Casale della Monaldesca. Distanza 10 km. Durata 2 ore e 30 minuti. Iscrizioni: www.slowmovefest.it (partecipazione gratuita su prenotazione, fino a massimo 40 persone per l’escursione. Contributo richiesto di euro 25 per il pranzo). Info: Sergio Pieri, tel. 339.2680840

-Ore 10,00 VISITA GUIDATA “ACQUAPENDENTE: TOUR CLASSICO TRA STORIA E ARTE'

Acquapendente

Itinerario guidato tra i monumenti principali di Acquapendente, alla scoperta delle vicende storiche e artistiche che hanno segnato la città. Un percorso dal duomo e la cripta, con piazze, fontane, chiese e palazzi.

Ritrovo ad Acquapendente in piazza della Cattedrale del Santo Sepolcro / Durata 2:30 – Distanza 3 km. Iscrizioni: www.slowmovefest.it (partecipazione gratuita su prenotazione fino a massimo 15 persone). Info: Elena Ronca tel. 320.3149587

-Ore 10,00 11,30 VISITA GUIDATA AL CASTELLO DI TORRE ALFINA

Castello di Torre Alfina

Un luogo che è testimonianza di importanti accadimenti storici e che racchiude in sé così tante opere d’arte.

Visite guidate ogni 30 minuti. Durata 50 minuti. Iscrizioni: www.slowmovefest.it (partecipazione gratuita su prenotazione fino a massimo 10 persone). Info: tel. 388.1807074

-Ore 10.30 PLANTA SONORUM, LA VOCE DEGLI ALBERI SECOLARI DEL SASSETO

Torre Alfina, Bosco del Sasseto

Il laboratorio multisensoriale “Planta Sonorum” mostra la vera magia della tecnologia che incontra la botanica. Grazie a speciali sensori è possibile ascoltare la musica delle piante. Dalle radici secolari alle note segrete della natura, un itinerario che risveglia tutti i sensi.

Ingresso in piazzale Sant'Angelo 19. Iscrizioni: www.slowmovefest.it (partecipazione gratuita su prenotazione, fino a massimo 20 persone. Info: tel. 388 8568841.

-Ore 13,00 PRANZO SOCIALE IN RISERVA

Riserva Monte Rufeno – Casale Tigna

Momento conviviale all’ombra dei grandi alberi della Riserva del Monte Rufeno

-Ore 15,00 LABORATORIO “LA NATURA NUTRE E CURA”

Riserva naturale Monte Rufeno, Museo del fiore (Torre Alfina)

Il laboratorio è rivolto sia agli adulti sia ai bambini e affronta le seguenti tematiche:

- “Le erbe spontanee: dove trovarle, come riconoscerle”

- “I consigli della nonna: le proprietà salutistiche e gastronomiche delle erbe spontanee”

- “Laboratorio sensoriale sulle erbe spontanee” (degustazione= 1 ora)

- “Alla ricerca delle erbe spontanee: laboratorio sul campo”

Durata 3 ore. Sono consigliate scarpe chiuse per la passeggiata. Iscrizioni: www.slowmovefest.it (partecipazione gratuita su prenotazione, fino a massimo 15 persone. Info: tel. 388 8568841.

-Ore 15,00-17,30 VISITA GUIDATA AL CASTELLO DI TORRE ALFINA

Castello di Torre Alfina

Un luogo che è testimonianza di importanti accadimenti storici e che racchiude in sé così tante opere d’arte.

Visite guidate ogni 30 minuti. Durata 50 minuti. Iscrizioni: www.slowmovefest.it (partecipazione gratuita su prenotazione fino a massimo 10 persone). Info: tel. 388.1807074

-Ore 17:00 “DALLA VITE AL VINO: IL PERCORSO DELL’UVA GRECA PUNTINATA”

Trevinano, Ristorante La Parolina

Presentazione delle attività di ricerca e valorizzazione nell’ambito del progetto Trevinano Ri-Wind, degustazione guidata a cura di Carlo Zucchetti e Aldo Lorenzoni, presentazione del libro “Vitigni Rari Italiani. Storie di Patriarchi, Profeti ed Eroi”, a cura dell’Associazione GRASPO” (Iscrizioni: www.slowmovefest.it (partecipazione gratuita su prenotazione, fino a massimo 30 persone).

-Ore 17,00 LABORATORIO PER BAMBINI “MANI IN PASTA”

Trevinano - Area Bambini

Alla riscoperta del lavoro delle massaie impastando le buone patate dell’orto con un po’ di farina. Faremo insieme un goloso piatto di gnocchi da riprodurre a casa con mamma e papà. L’attività prevede simultaneamente una parte pratica e una teorica affinché i bambini scoprano curiosità sulle materie prime utilizzate, manipolando consapevolmente gli ingredienti al fine di realizzare un autentico prodotto finito. Laboratorio a cura di Alicenova.

Iscrizioni: www.slowmovefest.it (Ingresso gratuito su prenotazione fino a massimo 15 persone) - Info: tel. 335.6967463.

-Ore 17,00 LABORATORIO DEL GUSTO “DA PASCOLI GENEROSI E ALLEVAMENTI ESTENSIVI, CARNI E FORMAGGI DAL SAPORE UNICO”

Trevinano, Area degustazioni

Incontro con i produttori e gastronomi per conoscere antiche e nuove tecniche produttive. Al termine degustazione guidata di salumi e formaggi del territorio, a cura di Patrizio Mastrocola, formatore Slow Food.

Durata 1,30 ore. Iscrizioni: www.slowmovefest.it (partecipazione gratuita su prenotazione, fino a massimo 20 persone). Info: Vittoria Tassoni tel. 329.03006936

-Ore 18,00 PERCORSO ENOGASTRONOMICO CON PRODOTTI E PRODUTTORI DEL TERRITORIO

Trevinano, vie e piazze del centro storico

Degustazione gratuita itinerante alla scoperta dei prodotti e produttori del territorio (fino alle ore 19).

Iscrizioni: www.slowmovefest.it (Ingresso gratuito su prenotazione fino a massimo 50 persone)

-Ore 18,15 PERCORSO ENOGASTRONOMICO CON PRODOTTI E PRODUTTORI DEL TERRITORIO

Trevinano, Chiesa di della Natività di Maria Santissima

Esibizione concertistica dei violinisti Flavia Fazzi e Alessandro Milana “Duo Resonantes”

In collaborazione con l’Associazione Teatro Boni

Iscrizioni: www.slowmovefest.it (Ingresso gratuito su prenotazione fino a massimo 20 persone)

-Ore 18:30 “ISIDE FORMAZIONE: SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA”

Trevinano, Ristorante La Parolina

Presentazione del progetto della chef stellata Iside De Cesare della realizzazione di una scuola di cucina internazionale a Trevinano. Al termine aperitivo.

(Iscrizioni: www.slowmovefest.it (partecipazione gratuita su prenotazione, fino a massimo 30 persone).

-Ore 18,45 IL GIOVANE CARDUCCI TRA TREVINANO E CELLE SUL RIGO

Trevinano – Piazzetta dei Caduti

Un incontro affascinante sulle tracce del giovane Giosuè Carducci, che visse con la sua famiglia tra Trevinano e Celle sul Rigo, in un paesaggio che lasciò segni profondi nella sua prima ispirazione poetica. Attraverso documenti, vicende locali e curiosità storiche, ripercorreremo gli anni giovanili del poeta, tra memoria del territorio, primi sonetti e suggestioni nate dalla bellezza di questi luoghi. A cura di Roberto Colonnelli, poeta e scrittore.

Iscrizioni: www.slowmovefest.it (partecipazione gratuita su prenotazione, fino a massimo 30 persone).

-Ore 19:00 SPETTACOLO DEGLI ARTISTI DI STRADA DEL CIRCO VERDE

Trevinano, Piazza dei Caduti

Gli artisti di strada del Circo Verde, ideatori del Teverina Buskers, si esibiscono in uno spettacolo sorprendente che attrarrà bambini e adulti.

(ingresso libero)

-Ore 19,00 STREET FOOD AGRICOLO DI TREVINANO E DELLE VALLE DEL PAGLIA

Trevinano, vie e piazze del centro storico

Prodotti del territorio e ricette della tradizione con produttori locali e della Tuscia

(ingresso libero)

-Ore 20,00 SPAZIO MUSICALE CON LA BAND “CANVAS” IN VERSIONE ACUSTICA

Trevinano, piazza del Comune

Grandi successi italiani e internazionali da ascoltare, cantare e ballare

(ingresso libero)

-Ore 20,15 PREMIAZIONE VINCITORI DEL CONTEST #raccontaleterrelente_fiafers

Trevinano, Piazza dei Caduti

Cerimonia di premiazione del contest fotografico dei primi tre classificati, scelti dal giurato finale Paolo Marchetti.

(ingresso libero)

-Ore 23,00 IN ALTO I CALICI PER IL BRINDISI CONCLUSIVO

Trevinano, Piazza del Comune

Ingresso libero

AVVERTENZE

Tutte le attività sono a iscrizione obbligatoria gratuita e con copertura assicurativa inclusa ed è esclusa la consumazione dei pasti salvo dove non espressamente indicato. Le iscrizioni sono ammesse fino a 24 ore prima e saranno succedute dall’invio della mail che attesta l’effettiva registrazione. Nel caso di disdetta dell’attività a causa del numero insufficiente di partecipanti sarà comunicato tempestivamente. La prenotazione del posto decade se non pervenuti all’evento all’orario indicato. Per questo motivo si invita ad arrivare almeno 10 minuti prima.