Trecento chilometri per scoprire la Tuscia in bicicletta

A Viterbo presentato il Trail dei Papi, un percorso inedito per far scoprire il nostro territorio

10/06/2025 - 07:34

di Andrea Farronato

VITERBO – Torna a Viterbo un evento che farà felici tutti gli amanti del veicolo per antonomasia a due ruote, la bicicletta. Arrivato alla sua seconda edizione, il Trial dei Papi sarà suddiviso in due percorsi. L’inaugurazione avverrà il 13 e 15 giugno con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del territorio laziale e in particolare i caratteristici centri urbani delle nostre terre, pregni di storia e cultura.

“Un trial che coniuga la volontà di vivere e di scoprire il territorio” spiega la sindaca Chiara Frontini “si inserisce perfettamente nel filone su cui stiamo puntando, quello del turismo lento, capace di far apprezzare meglio le ricchezze del nostro territorio”.

'Viterbo sarà protagonista' spiega l’assessore alla Viabilità e mobilità sostenibile Emanuele Aronne, perché proprio per questa edizione è stato pensato un percorso che avrà come protagonista la nostra terra, la Tuscia. In merito ai due giri si sono espressi gli organizzatori dell’evento Giorgio Sigillò e Riccardo la Bella “Per questa edizione abbiamo pensato di strutturare un percorso che toccasse quasi esclusivamente il nord del lazio, pregno di storia, che a detta nostra merita di essere conosciuta, per questo abbiamo ideato oltre al percorso già proposto lo scorso anno, di 700km, un altro percorso soprannominato -corto- che si districherà per circa 300km nel nord del Lazio; percorriamo strade che meritano di essere valorizzate, trovando lungo la strada piccoli borghi e chiese che contraddistinguono un paesaggio tutto nostro, unico nel suo genere”.

“Un evento che ha come priorità quella di far conoscere e vivere la nostra casa a chiunque voglia farci visita, siamo orgogliosi che Viterbo sia protagonista in questo evento” aggiunge la consigliera comunale Alessandra Croci.

Come funziona l’evento?

Nel dettaglio il percorso soprannominato “corto” da 300km avrà inizio venerdì 13 giugno alle ore 9:00 presso Civita di Bagnoregio e terminerà il 17 giugno “non sarà obbligatorio partire alle 9, ma il punto di partenza rimane quello” specifica l’organizzatore La Bella. Per l’iscrizione bisognerà accedere al sito www.traildeipapi.it e registrarsi. Il giorno della partenza, presso lo start, verranno distribuite ai partecipanti le pettorine esclusive per evento, ed un libretto da dover timbrare recandosi nelle varie tappe lungo il percorso. Concludono gli organizzatori “Capite che non è una corsa a tempo, tutt’altro; deve essere un modo per riscoprire il territorio, non conta il tempo che ci si impiega, l’importante è arrivare alla fine”.