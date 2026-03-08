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Tre titoli nei campionati regionali di Lanci Lunghi a Viterbo
La Play Energia Atletica vince con Andrea Spiti e Giuseppe Guerra
08/03/2026 - 19:04

di Francesco Cozza Caposavi Vesmile

VITERBO - Torna la grande atletica a Viterbo con la disputa dei Campionati Regionali Individuali di Lanci Lunghi, manifestazione organizzata dalla fidal provinciale di Viterbo, che si è disputata sabato 7 e domenica 8 marzo 2026 presso l'impianto cittadino del Campo Scuola e che ha visto una buona presenza di atleti provenienti da tutto il Lazio e dalle regioni limitrofe. Numerosi gli atleti della Play Energia Atletica Viterbo delle varie categorie federali presenti in gara, che si sono distinti conquistando numerosi titoli e podi, a conferma del buon lavoro svolto in allenamento con i loro allenatori. Nella prima giornata di gare titolo di campione regionale nel Giavellotto JM ad Andrea Spiti che vince con la misura di 42,30m., 3° il compagno di squadra Flavio Torsello che lancia a 32,19m. e 6° Marco Mele con 23,07m. Sempre nel giavellotto l'allievo Davide Romano stabilisce il nuovo record personale lanciando a 33,88m. Nelle allieve record per Ainur Vigiani che lancia a 26,65m.; Lavinia Torsello realizza 16,28m. e tra le senior record personale anche per Alessia Ciatti che lancia a 26,76m. Nella seconda giornata di gare ancora due titoli regionali per la Play Energia con Giuseppe Guerra 1°nella gara assoluta di disco con la misura di 38,71m. ( 1° anche nella gara di peso, fuori dal titolo con 12,24m.) e Andrea Spiti che vince la gara di disco nella categoria Juniores con 33,03m. davanti al compagno di squadra Massimo Rapposelli che realizza il suo nuovo record personale lanciando a 33,01m. e record personale anche per l'allievo Davide Romano che lancia a 19,15m. Nel Peso allievi (fuori dal titolo) vince Leonardo Beggiatto con 9,07m. e 2° Andrea Forte con 8,69m. Chiude la due giorni di lanci a Viterbo la gara di disco femminile dove la viterbese Anna Campagnola sale sul podio al 3° posto nel disco allieve lanciando a 17,39m.




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