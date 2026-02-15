Tre punti preziosi per la Maury's Com Cavi Tuscania a Massa Carrara

Dopo due ore di una partita è la capolista ad imporsi 1/3 e a portare a casa tre punti importantissimi

15/02/2026 - 10:04



TUSCANIA - Una Maury's Com Cavi Tuscania in emergenza, con Rizzi e Fantauzzo tenuti a riposo precauzionale, fatica più del dovuto per avere ragione di una Massa Carrara davvero coriacea che dimostra sul campo di non meritare affatto l’ultima posizione in classifica. Dopo due ore di una partita davvero divertente è la capolista ad imporsi 1/3 e a portare a casa tre punti importantissimi che le consentono di mantenere inalterato il vantaggio in testa alla classifica del girone E.

Al fischio di inizio delle signore Adriana Bruno e Luisa Proietti, i padroni di casa si schierano in campo con Yankov al palleggio e Molini opposto, schiacciatori Mosca e Bibiani, Passino e Nannini al centro e Diridoni libero. Victor Perez Moreno si affida invece a Marrazzo in regia con capitan Buzzelli in diagonale, Borzacconi e Ottaviani laterali, Festi e Simoni al centro, Pieri libero.

Ospiti subito in avanti con l’ace di Buzzelli che trova il primo break dell’incontro (3/5). Il muro di Simoni su Molini vale il 6/9. Poi è Marrazzo a mettere in difficoltà la ricezione toscana, suo l’ace del 7/11. L’attacco vincente di Ottaviani costringe coach Cei a richiamare i suoi in panchina (7/12). C’è ancora tempo per un altro ace di capitan Buzzelli (10/18) prima dell’errore di Passino dai nove metri che chiude il primo parziale 16/25.

Più equilibrato il secondo set con i padroni di casa che provano subito a scappare (10/6). Tuscania non si scompone e risale nel punteggio fino al 15 pari grazie ad un errore dai nove metri di Molini. Punto a punto con Massa a condurre fino all’attacco vincente di Buzzelli (18/19). Ancora equilibrio con i padroni di casa che si riportano sotto 23/23. L’attacco di Molini però finisce out e i laziali si aggiudicano il secondo parziale 23/25.

Terzo set. Stesso inizio del precedente con Massa Carrara che si porta avanti (13/9) e Tuscania che pian piano si riporta sotto (16/15). Il muro di Borzacconi su Bibiani porta le squadre sul 20 pari. Poi sono ancora i padroni di casa a scappare, l’ace di Yankov vale il 23/21. Tuscania non ci sta e prima pareggia i conti (23/23) ma poi nulla può contro l’attacco vincente di Bibiani che chiude il parziale 25/23 in favore dei toscani.

Al cardiopalma il quarto set con le squadre ad inseguirsi a vicenda. I primi a scappare sono gli ospiti con un parziale di 0/4 grazie anche ad un rosso rimediato dai padroni di casa per reiterate proteste 7/9. Poi è la volta di questi ultimi che, grazie a due ace consecutivi di Bibiani, si portano sul 15/13. Inizia un punto a punto fino all’ace di Festi che, con l’aiuto del nastro, porta i suoi sul 19/22. Due muri consecuivi di Simoni chiudono il parziale 20/25.

Sabato prossimo, 21 febbraio, alle 17,30 appuntamento al palazzetto dell’Olivo per lo scontro al vertice con la EcoSantAgata Civita Castellana.

PALLAVOLO MASSA CARRARA - MAURY'S COM CAVI TUSCANIA 1/3

(16/25, 23/25, 25/23, 20/25)

Durata: '25, ‘32, ‘35, ‘31

Arbitri: Adriana Bruno e Luisa Proietti.

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Rustighi, Mosca 7, Marini, Ioviero 23, Lazzeri, Briglia, Lucarelli 13, Passino 7, Pardi 4, Molini, Bibbiani, Yankov, Nannini 10, Diridoni, Bacinelli. All. Luca Cei. Ass. Ferruccio Capone

MAURY'S COM CAVI TUSCANIA: Buzzelli (cap) 22, Simoni 15, Festi 9, Fusco, Ottaviani 9, Stoleru, Fantauzzo, Borzacconi 14, Marrazzo 3, Rizzi (L), Pieri, Galano, Quadraroli (L). All. Victor Perez Moreno. Ass. Francesco Barbanti