Tre podi per la Play Energia Atletica ai Campionati Regionali di Rieti

Peroni, Ciatti e Guerra brillano allo stadio Guidobaldi: titoli, medaglie e numerosi record personali per gli atleti viterbesi

08/06/2026 - 17:15



VITERBO - Lo stadio “Raul Guidobaldi” di Rieti ha ospitato nel fine settimana, sabato 6 e domenica 7 giugno, i Campionati Regionali Individuali Allievi, Juniores e Promesse, con gare open assolute inserite nel calendario della Giornata Nazionale dello Sport 2026 e nel Global Calendar di World Athletics. La manifestazione, organizzata dal Comitato Provinciale FIDAL Rieti, ha richiamato centinaia di atleti provenienti da tutto il Lazio, impegnati in due giornate di gare di alto livello che hanno assegnato i titoli regionali di categoria e fornito indicazioni importanti in vista dei prossimi appuntamenti nazionali e internazionali.

Tra i protagonisti anche gli atleti viterbesi della Play Energia Atletica, che hanno conquistato tre podi complessivi, oltre a diversi piazzamenti di rilievo e numerosi primati personali.

In evidenza Tommaso Peroni, che si è laureato campione regionale nel salto in alto Juniores con la misura di 1,80 metri. Ottimo risultato anche per Erica Ciatti, medaglia d’argento nel salto con l’asta senior con 3,20 metri, sfiorando il proprio record personale. Completa il tris di podi Giuseppe Guerra, bronzo nel getto del peso Promesse con la misura di 12,64 metri.

Buone prove anche per il resto del gruppo. Tra i risultati più significativi spiccano i 200 metri di Giorgia Fraschetti in 30”49, i 5,23 metri nel salto in lungo di Flavio Torsello e gli 800 metri di Enrico Bossi e Eva Andreini, rispettivamente in 2’00”55 e 2’52”10.

Nel settore salti, Muhammad Tayyab si distingue nell’asta con 3,20 metri, mentre Matilde Casini chiude a 2,40 metri. Sui 400 metri Matteo Cianchelli corre in 54”19, Abdullah Muhammad in 58”48, Claudia Iacomelli in 1’08”56 e Sonia Tundo in 1’09”66.

Sprint e velocità protagonisti nei 100 e 200 metri: Valentina Medici chiude i 100 in 13”64, mentre nei 200 Lorenzo Paris corre in 26”50, Muhammad Abdullah in 26”08 e Muhammad Tayyab in 25”68.

Una trasferta positiva per la Play Energia Atletica, che torna da Rieti con risultati incoraggianti e segnali di crescita in vista dei prossimi impegni stagionali.