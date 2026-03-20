Trasporto pubblico, la Regione Lazio aumenta i fondi per i capoluoghi, Viterbo riceve 2,4 milioni

Sabatini e Zelli celebrano lincremento del 30% rispetto al 2020, quasi 800 mila euro in più per migliorare lefficienza dei servizi locali

20/03/2026 - 17:44



VITERBO - Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini e il presidente della Commissione Agricoltura Giulio Zelli intervengono sull’attribuzione dei comuni di un bonus economico per i servizi di trasporto pubblico: 'Bene la delibera della Giunta regionale che stabilisce per l'anno 2026 di attribuire ai capoluoghi di Provincia del Lazio, esclusa Roma capitale, 11,8 milioni di euro per i servizi di trasporto pubblico locale, con un aumento delle risorse pari a circa il 30% rispetto a quanto previsto dalle stime di fabbisogno contenute nella delibera del 2020 che istituiva le Unità di Rete (Udr)”.

“Erano infatti previsti 9,1 milioni di euro, che però, per volontà della Giunta Rocca, sono saliti a 11,8, di cui 2,4 milioni destinati a Viterbo”.

“Una decisione che conferma il nostro impegno per incrementare l'efficienza del trasporto pubblico locale sui territori. La Giunta Rocca si è trovata ad ereditare dalla Giunta Zingaretti un piano confuso e disorganizzato che ha subito mostrato tutti i suoi limiti e criticità generando il caos e creando seri problemi alle amministrazioni locali. Grazie all' impegno del presidente Francesco Rocca e dell'assessore ai trasporti Fabrizio Ghera incrementiamo le risorse per accompagnare i capoluoghi di provincia verso l'offerta ai cittadini di un Tpl realmente innovativo ed efficiente. Per Viterbo è previsto un incremento di quasi 800 mila euro rispetto al 2025 per un totale di 2,4 milioni di euro. La Regione a guida centrodestra, dunque, è al fianco delle comunità locali investendo concretamente nel rafforzamento della qualità dei servizi'.