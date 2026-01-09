Trasporto pubblico, confronto tra regione, Astral e sindaci della Valle del Sacco

Avviato il tavolo di ascolto sul nuovo servizio intercomunale dellUnità di rete 3

09/01/2026 - 18:12



VITERBO - Si sono svolte oggi presso la sede di Astral alcune riunioni tra l'assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, l'amministratore unico di Astral, Giuseppe Simeone, e i sindaci dei Comuni di Bellegra, Capranica Prenestina, Castel San Pietro Romano, Gallicano nel Lazio, Palestrina, Rocca Santo Stefano, Roiate, San Cesareo e Zagarolo per valutare l'avvio del nuovo servizio di trasporto pubblico intercomunale nell'Unità di Rete 3 'Valle del Sacco'.

Nel corso dell'incontro gli amministratori locali hanno evidenziato alcune possibili criticità nei rispettivi territori, mentre Astral e Regione hanno ribadito la piena disponibilità per superare eventuali difficoltà che si possono riscontrare in questa prima fase di esercizio.

'Questo tavolo di confronto proseguirà nei prossimi giorni con tutti i Comuni delle Unità di Rete 3 'Valle del Sacco' e 5 'Valle dell'Aniene', che ne faranno richiesta: comprendiamo i timori di alcune amministrazioni locali, ma l'azienda, in collaborazione con l'Assessorato regionale ai Trasporti, ha promosso un'ulteriore fase di ascolto per valutare possibili modifiche alle linee di trasporto pubblico con l'obiettivo di garantire un servizio ancora più puntuale ed efficace' dichiara Giuseppe Simeone, amministratore unico di Astral spa.

I sindaci hanno ringraziato Astral e la Regione per la disponibilità e la rapidità con cui è stato attivato questo tavolo di confronto: sono state presentate alcune osservazioni, che ora verranno esaminate in un clima di positiva collaborazione istituzionale per poter rendere il servizio di trasporto sempre più rispondente alle esigenze dei cittadini.