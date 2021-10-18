Trasporto abusivo di rifiuti: sorpreso e denunciato dalla polizia stradale

18/10/2021 - 14:33



VITERBO - Continuano da parte degli agenti della polizia stradale di Viterbo i controlli sul trasporto merci.

Nei giorni scorsi hanno fermato un autocarro con targa estera, il cui conducente, anch’esso straniero, trasportava rifiuti di vario genere, in particolare materiale ferroso e vetro, senza alcun tipo di autorizzazione. Il conducente è stato denunciato, il materiale sequestrato ed interessata l’Arpa Lazio per le specifiche misure di sicurezza in materia ambientale da adottare.