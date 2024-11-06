TrasportiAmo: Disertato in segno di protesta l'incontro a Barbarano Romano sulla riattivazione della ferrovia Civitavecchia-Capranica-Orte

06/11/2024 - 13:54



CAPRANICA - 'Pur sottoscrivendo con convinzione la proposta di riattivazione della Ferrovia Civitavecchia-Capranica-Orte, anche in chiave turistica, l'Associazione TrasportiAmo ha deliberatamente scelto di non partecipare all'incontro tenutosi ieri presso il Comune di Barbarano Romano, promosso dal Presidente del Comitato, Raimondo Chiricozzi, al quale rinnoviamo la nostra stima e il nostro apprezzamento per l'encomiabile impegno dimostrato in questa causa'.

'Questa decisione è stata presa per manifestare il nostro disappunto e la nostra indignazione verso coloro che, forse inconsapevolmente, hanno svuotato e minato la credibilità e l'efficacia del tavolo permanente sui trasporti, che avevamo faticosamente istituito in Regione Lazio. Quel tavolo, nato per dare voce al territorio e offrire soluzioni concrete, aveva subito raccolto una partecipazione ampia e attiva, coinvolgendo associazioni, istituzioni e cittadini, ed aveva creato una reale speranza di cambiamento'.

'Ciò non significa che intendiamo tirarci fuori, tutt'altro, continueremo a lavorare con il nostro impegno di sempre affinché la riattivazione della ferrovia diventi finalmente un progetto credibile. Abbiamo ritenuto opportuno dare un segnale forte per sottolineare tali incoerenze che sono state lesive al percorso intrapreso. Poiché la speranza è l'ultima a morire, riteniamo che valga ancora la pena riprendere quel tavolo per ristabilire un confronto serio e costruttivo sulle questioni di primaria importanza per il nostro sistema di trasporti'. Lo riferisce in una nota David Nicodemi, Presidente dell'Associazione TrasportiAmo.XXX