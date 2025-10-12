Trasferta per la WeCom-OrtoEtruria sul parquet di Sennori in Sardegna

Entrambe le contendenti sono alla ricerca del primo successo stagionale dopo le due rispettive battute darresto di inizio stagione

12/10/2025 - 11:10



VITERBO - WeCOM-Ortoetruria di scena oggi pomeriggio in Sardegna, sul parquet di Sennori, per la disputa della terza giornata di campionato.

Entrambe le contendenti sono alla ricerca del primo successo stagionale dopo le due rispettive battute d’arresto di inizio stagione. I sardi sono squadra neo promossa, ma di sicuro valore, che oltre a vantare un roster collaudato tra cui primeggiano Puggioni, Hubalek e Cordedda, rinforzatosi con gli acquisti di Obinna, Pisano e Nochovnyi, ha fatto molto bene in tutto il precampionato, mostrando in particolare un attacco estremamente prolifico.

La Stella Azzurra dovrà quindi ripetere le efficaci prestazioni difensive viste fin qui, ma dovrà necessariamente aumentare le proprie percentuali realizzative, per poter affrontare positivamente la gara.

“E’ ormai ovvio ribadire - afferma la dirigenza - che in questa stagione non esiste nessuna partita più o meno difficile. Il girone E ha un ranking di elevata qualità, con squadre tutte ben attrezzate che possono giocare ogni gara per vincere. A Sennori sarà l’ennesima battaglia contro un gruppo che darà il massimo per metterci in difficoltà. Ne siamo consapevoli ed andiamo in terra sarda con lo spirito giusto, quello di un team importante composto da giocatori esperti, che in campo sapranno certamente rispondere adeguatamente alle iniziative avversarie. Non possiamo purtroppo ancora schierare il nostro roster, per il quale dovremo attendere ancora qualche settimana, ma questo conta poco perché chi scende in campo sa che dovrà giocare comunque al top delle proprie possibilità dando sempre un contributo fondamentale”.

Per la gara di stasera convocati: Bertollini, Giancarli, Moretti, Calvi, Albenzi, Liesis, Meroi, Visentin, Casanova, Bertini.

Palla a due alle ore 15,15 sotto la direzione di Prundaru e Dinoi di Roma.