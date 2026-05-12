Transizione ecologica, webinar Soluzioni basate sulla Natura: innovazione, casi applicativi e politiche domani 12 maggio

Nuovo seminario gratuito organizzato dallAzienda speciale Centro italia, in collaborazione con lOdaf di Viterbo e con il contributo della Camera di Commercio di Rieti Viterbo

12/05/2026 - 18:54



VITERBO – Domani 12 maggio nuovo webinar gratuito sulla transizione ecologica. organizzato dall’Azienda speciale Centro Italia in collaborazione con l’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Viterbo, e con il contributo della Camera di Commercio di Rieti Viterbo.

Il seminario, dal titolo “Soluzioni basate sulla Natura: innovazione, casi applicativi e politiche” si svolgerà dalle ore 15 alle 17 su piattaforma Zoom.

Relatori saranno sarà Arianna Latini, Ricercatrice ENEA (Dipartimento Sostenibilità, Circolarità e Adattamento al Cambiamento Climatico dei Sistemi Produttivi e Territoriali - SSPT) e Luca Pofi, Ingegnere, esperto in energia e sostenibilità.

L’incontro, finalizzato a supportare le imprese, professionisti e portatori di interesse, affronterà in modo integrato il ruolo delle politiche pubbliche come leva per l’adozione delle NbS, insieme agli approcci innovativi basati sulla natura e ai casi studio applicativi, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per la progettazione, gestione e valorizzazione delle NbS nei contesti urbani e periurbani. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con ANCI Lazio nell’ambito del progetto URWAN (Urban Regenerative Water Avant-garde) cofinanziato dal programma Interreg Euro-MED, MedCities, e con il contributo scientifico di ENEA.

Per partecipare è necessario iscriversi attraverso il link indicato per il webinar https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_c2seNcSET8KIB6rLpcBQfA

Per informazioni inviare una mail a promozione@aziendacentroitalia.it.