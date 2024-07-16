Trancassini (Fdi): 'Congratulazioni e buon lavoro ad Antonella Sberna'

'Un'occasione storica per Viterbo e per tutta la Tuscia'

16/07/2024 - 20:49



VITERBO - “Rivolgo le mie congratulazioni e i mei auguri di buon lavoro alla neo vice presidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna.

Sono certo che grazie alle sue capacità svolgerà questo ruolo con massimo impegno e dedizione per contribuire a creare l’Europa dei popoli e delle Nazioni, difendendo gli interessi dell’Italia e dando voce al suo territorio. Un’occasione storica per Viterbo e per tutta la Tuscia”. Lo dichiara in una nota il Questore della Camera, deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia nel Lazio, Paolo Trancassini.